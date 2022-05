Il 4 maggio, è stata registrata la semifinale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Con l'avvicinarsi della temutissima finale, gli allievi della scuola sono messi a dura prova e molti di loro non riescono più a reggere la forte pressione. In particolare, Dario Schirone, il quale sembra essere stato preso di mira dalla maestra Alessandra Celentano.

Le critiche di Alessandra a Dario ad Amici 21

Nel corso della settimana, la maestra Celentano ha inviato i suoi numerosi guanti di sfida per cercare di mettere alla prova gli ultimi ballerini rimasti in gara nella scuola di Amici 21.

Inoltre, il suo intento è quello di dimostrare che Michele - il suo allievo - è il più versatile e il più meritevole del programma.

Nell'inviare le sue lettere, però, ha sempre cercato di mettere in risalto i difetti e le carenze degli altri due ragazzi: Serena e Dario. In particolare, in questo periodo, la sua attenzione è totalmente focalizzata sull'aspetto fisico del ballerino di Veronica Peparini, il quale - a suo dire - risulta essere molto sproporzionato.

Già nelle scorse puntate le due insegnanti hanno discusso animatamente a causa delle critiche mosse da Alessandra Celentano a Dario. Questa volta, però, il giovane allievo - di appena 18 anni - non ha retto. A causa del forte stress a cui è sottoposto, durante la registrazione della semifinale, mentre le due insegnanti di ballo discutevano, Schirone è scoppiato in un pianto liberatorio.

L'ultima lettere di Alessandra a Dario ad Amici 21

Il motivo dello sfogo di Dario è sicuramente dovuto all'ennesima lettera inviata dalla maestra Celentano, nella quale non sono state risparmiate parole poco carine nei suoi confronti. D'altro canto, l'insegnante ha sempre detto ciò che pensa, senza giri di parole. Pertanto, dopo aver ricevuto l'ultimo guanto di sfida, il ballerino non ha più retto ed è crollato emotivamente.

All'interno dell'ultima lettera ricevuta, l'insegnante di danza ha scritto: "Viste le tue carenze molto evidenti, ti assegno un nuovo guanto". Inoltre ha proseguito dicendo: "Ci deve essere un bellissimo movimento consono e soprattutto non sempre uguale come il tuo, una padronanza eccellente e non mediocre come la tua" e ha concluso aggiungendo: "Le uniche coreografie che ti puoi permettere di eseguire come si deve, sempre che non ci sia tecnica, sono quelle di Veronica".

Ovviamente, la sua insegnante, Peparini, anche in questa occasione non si è tirata indietro e ha difeso apertamente il suo giovane allievo, nel quale crede moltissimo.

La discussione precedente tra Alessandra e Veronica ad Amici

Durante una delle puntate del serale di Amici 21, le due insegnanti della categoria ballo, Veronica e Alessandra, si sono ritrovate a discutere per l'ennesima volta a causa di un guanto di sfida lanciato tra Michele e Dario. Nella lettera della maestra Celentano, quest'ultima aveva criticato ampiamente l'allievo della squadra avversaria, definendolo molto sproporzionato. Inoltre, ha aggiunto che non è di certo un Adone e che un vero ballerino necessita di una muscolatura molto allungata.

Veronica Peparini ha preso subito le sue difese e ne è scaturita un'accesa discussione con Alessandra Celentano. L'insegnante si è ritenuta molto contrariata per quanto riguarda le parole utilizzate dalla collega nei confronti di Dario. D'altronde, si tratta di un ragazzo molto giovane e quelle definizioni potrebbero colpirlo nel profondo. Determinate questioni, infatti, andrebbero toccate con molta delicatezza. Pertanto, Veronica, ha voluto cercare di far comprendere a tutti che, in realtà, il fisico del suo allievo non risulta essere assolutamente un limite.