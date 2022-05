Dal termine della finale di Amici 21 non è passato molto. Dopo un percorso ricco di emozioni, a trionfare è stato Luigi Strangis, cantante che ha avuto la meglio su Michele Esposito, ballerino vincitore della sua categoria. Ma a pochi giorni dal lieto evento, non solo i ragazzi protagonisti all'interno della scuola hanno avuto modo di raccontare le loro emozioni, ma anche i professori. Tra questi anche Lorella Cuccarini, che in una foto su Instagram ha parlato del suo speciale rapporto con la padrona di casa, Maria De Filippi: ''La nostra è la storia di un'amicizia arrivata per caso''.

Lorella Cuccarini su Amici di Maria De Filippi

Lorella Cuccarini a pochi giorni dalla finale di Amici, in cui ricopriva il ruolo di insegnante di canto, ha espresso parole di elogio nei confronti di Maria De Filippi, che aveva chiesto la sua presenza tra i professori nel novembre del 2020. Da allora, Lorella Cuccarini è stata una delle insegnanti più amate delle varie edizioni, nonostante i continui confronti, anche piuttosto accesi, con la prof Celentano.

''La nostra storia, la nostra amicizia, è arrivata così, per caso. Io stavo passando un momento molto delicato e difficile'', queste le dichiarazioni dell'insegnante del talent show.

Lorella ha precisato che non basta ovviamente un post sui social per ringraziarla, e non basterebbero nemmeno mille lettere di gratitudine.

Cuccarini ha rivelato che potrebbe parlare del rapporto con Maria per ore, sia per questioni professionali che private: ''Sono privilegiata ad averla vicina''.

'Merita tutto quello che ha'

Secondo la prof di canto, persone come De Filippi nell'ambiente dello spettacolo se ne trovano davvero poche. Per questo lei merita di avere quello che ha, il suo successo, almeno secondo Lorella.

Per quest'ultima la scuola di Amici è diventata qualcosa di più di un lavoro, una vera e propria casa, quasi una seconda famiglia, visti i rapporti intercorsi con tutti i suoi ragazzi, ma anche con gli altri professori, che nell'ultima edizione è stata accompagnata da Raimondo Todaro, una coppia molto apprezzata dai telespettatori, che hanno anche realizzato un nome di coppia, i CuccaTodo.

La coppia di insegnanti ha avuto l'opportunità di far duellare in finale due ragazzi: Sissi e Alex. Anche se il risultato non è stato quello sperato, quindi una vittoria, la prof si è detta orgogliosa di quanto fatto quest'anno e spera di poterlo ripetere anche nel corso della prossima stagione. Attualmente, però, non si hanno conferme ufficiali su una sua presenza nella prossima edizione dello show che va in onda su Canale 5 e che nell'ultima edizione ha visto trionfare Luigi Strangis.