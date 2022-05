Beatrice Valli è pronta a coronare il sogno di andare all’altare con Marco Fantini: i due futuri sposi sono una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne. Nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice è volata in Puglia con alcune amiche strette per festeggiare l'addio al nubilato. Tra gli invitati, la sorella Ludovica Valli - ex tronista di Uomini e Donne, è stata una delle grandi assenti. Su Instagram, la 25enne ha spiegato di non aver potuto raggiungere la sorella per un problema di salute della figlia Anastasia.

Le parole di Ludovica

Ludovica Valli, su Instagram, ha spiegato ai fan perché non ha raggiunto la sorella maggiore in Puglia.

La 25enne si è detta molto dispiaciuta, perché poteva essere un'occasione per stare insieme a tutta la famiglia: "Non riusciamo mai, tra lavoro, bimbi, famiglia, a trovarci più di tanto". Come spiegato dalla diretta interessata la figlia Anastasia si è "beccata" un virus che le ha portato un'infezione cutanea e febbre alta. Dunque, la 25enne non se l'è sentita di lasciare la figlia con il papà: "Con il cuore e con il pensiero sono lì con loro, però ho preferito rimanere a casa".

Dunque, tra le due sorelle non c'è stato alcun litigio ipotizzato da alcuni siti di Gossip.

Il rapporto delle sorelle Valli

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, le sorelle Valli hanno smentito che ci fossero gelosia e invidia tra loro, anche se secondo alcuni telespettatori, Ludovica e Beatrice si sarebbero punzecchiate più volte nel corso dell’intervista.

A smentire i pettegolezzi di gossip, ci aveva pensato Ludovica. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva precisato di non voler rispondere alle provocazioni. A tal proposito la 25enne aveva fatto sapere che non c’è nulla di male ad andare d’accordo con una sorella rispetto a l’altra. Ludovica infatti, si trova meglio con Eleonora perché hanno un carattere simile.

Beatrice Valli: tutto quello che c'è da sapere sulle nozze con Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno il 19 maggio nella splendida cornice di Capri. Su Instagram, la diretta interessata ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il giorno delle nozze: “Mi sono super emozionata quando ha fatto la prova dell'abito".

Successivamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne il suo vestito sarà bianco e lungo. Sebbene Beatrice non si sia sbilanciata più di tanto ha rivelato che i figli Azzurra, Bianca e Alessandro ci cimenteranno in qualcosa di speciale. Le sorelle Ludovica e Eleonora faranno le damigelle mentre la migliore amica di Beatrice, sarà la testimone. Per le fedi invece, i due futuri sposi hanno scelto di andare sul classico: oro giallo, con nomi e data del matrimonio all'interno.