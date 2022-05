Aurora Colombo è finita al centro del Gossip con qualche critica. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, dopo avere lasciato il dating show di Maria De Filippi, ha rivelato di avere intrapreso una nuova frequentazione. A tutti coloro che hanno insinuato che abbia preso solo in giro Luca Salatino, la diretta interessata ha fatto presente che al cuore non si comanda.

Perché Aurora ha interrotto la conoscenza con Luca?

Aurora Colombo dopo essere arrivata a Uomini e Donne, era riuscita subito a catturare l'attenzione del tronista romano. A tal punto che Luca aveva messo in discussione la conoscenza con Soraia e Lilli: le due corteggiatrici sono presenti al dating show dall'inizio del percorso di Salatino.

Nel momento in cui il tronista romano sembrava essere ad un passo dall'uscita dal programma con Aurora, quest'ultima ha deciso di abbandonare Uomini e Donne. Su Instagram, la diretta interessata ha rivelato di non vedere in Luca il suo tipo di uomo ideale. L'ex corteggiatrice ha fatto presente che se avesse proseguito la conoscenza con Luca, lo avrebbe solamente illuso. Dal momento che ritiene che il tronista sia un bravissimo ragazzo, Colombo non se l'è sentita di prendere in giro il bel romano.

L'ex corteggiatrice ha voltato pagina

Aurora Colombo ha reso noto ai suoi follower di avere intrapreso una nuova frequentazione lontano dai riflettori. A tutti coloro che hanno insinuato che abbia preso in giro Luca Salatino, la diretta interessata ha replicato: "Essere sincera a diretta a volte può penalizzare".

A tal proposito Aurora ha sostenuto che alcuni protagonisti di Uomini e Donne spesso fingono un interesse.

Dunque, se lei avesse voluto prendersi gioco di Luca probabilmente avrebbe proseguito la conoscenza all'interno del dating show e poi avrebbe risposto "no" al momento della scelta finale. In merito alla sua nuova frequentazione, Colombo ha affermato: "C'è un giusto tempo per avere un'altra storia?

Il mio tempo lo detta il cuore".

Colombo: 'Non è la persona che fa per me'

Dopo l'addio a Uomini e Donne, Aurora Colombo ha rilasciato un'intervista. L'ex corteggiatrice di Luca Salatino aveva confermato che non sarebbe più tornata in studio. Poi, la diretta interessata aveva rivelato che tra lei e Luca c'erano moltissime differenze.

In merito alla scelta finale del tronista su Lilli o Soraia, l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi aveva dichiarato: "Non vorrei passare per presuntuosa, ma credo che la sua scelta sarà di ripiego". Aurora Colombo infatti, si era detta convinta che se avesse proseguito la conoscenza a Uomini e Donne, Salatino senza dubbio sarebbe uscito con lei dal programma.