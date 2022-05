Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 maggio su Canale 5, Ridge sarà assai felice per sua figlia Steffy e il dottor Finnegan (Tanner Novlan): John, infatti, avrà intenzione di crescere il bambino di Liam, come se fosse il suo e non abbandonerà la sua amata. Nel frattempo Zoe sarà convinta che sua sorella Paris sia la causa della sua rottura con Carter e penserà che la giovane stia godendo delle sue sconfitte.

Beautiful, puntate 9-13 maggio: Zoe turbata con Paris

Nelle puntate di Beautiful, che andranno in onda dal 9 al 13 maggio, Ridge sarà molto grato a John Finnegan, per la decisione presa nei confronti di Steffy. Zoe, invece, sarà assai turbata con Paris, così le ordinerà di licenziarsi dalla Forrester Creations e di lasciare Zende quanto prima. Poi la pregherà di stare lontana da lei e dalla sua vita per sempre. Paris, però, non avrà la minima intenzione di obbedire a sua sorella. Nel frattempo Hope sarà assai angosciata, poiché non riuscirà a perdonare Liam per averla tradita con Steffy: la giovane sarà consolata da sua madre Brooke, la quale farà di tutto pur di vedere sua figlia felice e serena come un tempo.

Steffy vuole lasciare John e trasferirsi a Parigi

Negli episodi di Beautiful, trasmessi dal 9 al 13 maggio, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) prenderà una decisione molto importante per il suo futuro: la giovane confesserà a Ridge di voler lasciare il suo fidanzato John, per evitare che l’uomo cresca il figlio di un altro. Inoltre Forrester deciderà di trasferirsi a Parigi con il suo bambino, così da poter ricominciare una nuova vita, ma non dirà nulla a John delle sue intenzioni.

Frattanto Thomas e Finnegan decideranno di indagare meglio riguardo i risultati del test di paternità eseguito da Steffy, così si confronteranno direttamente con Vinny (Joe LoCicero) presso il laboratorio di analisi. Poco dopo i due finiranno per discutere animatamente con l'uomo e faranno una scoperta molto importante.

John scopre di essere il padre del bambino di Steffy

Thomas e John Finnegan faranno di tutto pur di scoprire la verità riguardo il test di paternità effettuato da Steffy: i due metteranno Vinny sotto pressione e alla fine riusciranno nel loro intento. Vinny, infatti, sarà stanco di mentire e confesserà ogni cosa: il giorno che Steffy ha eseguito il test, lui ha falsificato i risultati, facendo risultare Liam il padre biologico. Sarà così che John scoprirà di essere il padre del bambino di Steffy. Subito dopo Thomas si precipiterà da Hope per annunciarle la notizia e anche John si recherà da Steffy per dirle che il bambino che aspetta è il suo. Il dottor Finnegan, però, non troverà la sua amata a casa, bensì ci sarà Ridge, il quale lo avviserà che sua figlia è partita per Parigi. Alla fine, il medico riuscirà a fermare Steffy e confesserà alla donna ciò che ha appena scoperto.