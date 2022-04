Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 aprile su Canale 5, Thomas comincerà a dubitare della buona fede di Vinny: il giovane Forrester, infatti, penserà che il suo amico possa aver manipolato i risultati del test di paternità di Steffy, per far risultare Liam Spencer il padre del bambino e non John Finnegan. Thomas non riuscirà a restare indifferente e deciderà di confrontarsi con Vinny quanto prima. Hope, intanto, cercherà di affrontare la situazione, assai complicata, nel migliore dei modi.

Beautiful, puntate 25-29/4: Thomas affronta Vinny

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 25 al 29 aprile, Thomas avrà forti dubbi su Vinny, poiché temerà che il suo amico possa aver alterato l'esito del test di paternità eseguito da Steffy, con lo scopo di far apparire Liam come padre biologico del bambino. Sarà così che Forrester deciderà di affrontare Vinny per chiedergli spiegazioni.

Nel frattempo Hope farà i conti con la situazione venutasi a creare. Florence, invece, parlerà con Liam e gli chiederà scusa per tutte le sue malefatte. In seguito Wyatt chiederà a Katie di perdonare la giovane Fulton, per il suo coinvolgimento nel rapimento della piccola Beth e di accoglierla in famiglia, dimenticando il passato.

Anticipazioni Beautiful: Liam vuole farsi perdonare da Hope

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che Liam farà di tutto pur di farsi perdonare da Hope, mentre Steffy porterà avanti la sua gravidanza senza problemi, nonostante sia molto amareggiata per il fatto che il padre del suo bambino sia Liam e non il suo fidanzato John Finnegan.

Quest'ultimo ribadirà alla donna di essere ancora molto innamorato di lei e di essere disposto a prendersi cura del bambino, come se fosse suo.

Thomas, però, continuerà ad avere seri dubbi riguardo il risultato del test di paternità di Steffy e sarà convinto che l'esito sia stato falsificato da qualcuno, probabilmente dal suo amico Vinny.

Più tardi Florence parlerà con Shauna della situazione e di come si senta esclusa dalle sorelle Logan.

Katie chiede a Brooke di perdonare Florence

Katie parlerà con Brooke e Donna e cercherà di convincere le sorelle maggiori a perdonare Florence per tutti i suoi sbagli.

Infatti la giovane Fulton, figlia del loro fratello Storm, diverso tempo prima era stata coinvolta nel rapimento di Beth e da allora venne esclusa dalla famiglia Logan.