Luca Salatino in crisi per la scelta finale da fare a Uomini e donne. In queste ultime settimane del suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, il tronista non ha mai nascosto le sue incertezze nei confronti di Lilli e Soraia, le due pretendenti che sono arrivate ormai al rush finale di questo percorso.

Un percorso fatto di numerosi alti e bassi, che ha molte volte costretto Luca a mettersi in discussione, complici anche gli scontri accesi con le sue pretendenti.

E, in vista della fatidica registrazione della scelta conclusiva, per i fan del programma di Maria De Filippi, Luca meriterebbe di portarsi a casa un sonoro no dalle sue pretendenti.

La scelta di Luca a Uomini e donne: il tronista in crisi

Nel dettaglio, il percorso di Luca a Uomini e donne è stato uno dei più "complicati" di questa stagione. Il tronista romano, infatti, non ha mai nascosto quelli che ad oggi sono i suoi dubbi in merito a questa fatidica decisione finale da fare nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le due pretendenti che sono rimaste in gioco, Lilli e Soraia sembrano non entusiasmarlo fino in fondo e questa indecisione del tronista è ben nota anche agli occhi dei telespettatori che da casa seguono la trasmissione di Canale 5.

In tanti, infatti, ritengono che Luca non sia soddisfatto del suo percorso fatto fino a questo momento, motivo per il quale la sua scelta finale potrebbe essere solo un ripiego.

Luca non ha dimenticato Aurora?

Sempre secondo gli spettatori di Uomini e donne, Luca sarebbe ancora molto preso da Aurora, una delle pretendenti che era in studio fino a qualche settimana fa.

La ragazza, però, ad un certo punto del suo percorso ha deciso di chiudere la sua avventura e di andare via definitivamente dallo studio.

Il motivo? Aurora ha ammesso di aver compreso di non essere la persona idonea per Luca e sui social ha fatto sapere di averlo capito a ridosso della scelta finale, motivo per il quale ha scelto di mollare la presa e abbandonare lo show di Canale 5, senza aspettare la fine.

Alcuni fan polemici per la scelta di Luca a Uomini e donne

Eppure, per i fan del programma di Canale 5, il tronista Luca Salatino sarebbe ancora particolarmente "cotto" e quindi preso da Aurora e questa crisi che va avanti a Uomini e donne, sarebbe dovuta proprio alla sua ex corteggiatrice.

"Soraia a Luca non piace, gli interessava solo esteticamente all'inizio", ha scritto un fan analizzando il percorso di Luca fino ad oggi.

"Luca si sente in trappola, a questo punto della scelta, dove tutto doveva essere chiaro e definito, invece sembra deluso da tutte le corteggiatrici", ha sentenziato un altro utente.

"Il trono di Luca potrebbe salvarsi in un solo modo: con il rifiuto da parte della scelta", ha aggiunto un altro spettatore di Uomini e donne.