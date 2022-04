Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni, con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a sabato 30 aprile, Thomas penserà che Vinny ha manomesso il risultato del test di paternità facendo credere a tutti che in realtà il bambino è di Liam. Inoltre Zoe respingerà ogni tentativo di riavvicinamento di Paris, mentre Flo sarà dispiaciuta perché le sorelle Logan non l'hanno mai considerata una persona di famiglia.

Flo esprime il suo dispiacere a Liam per quanto fatto in passato

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 25 al 30 aprile, Thomas sarà seriamente dubbioso sull'operato di Vinny, il quale lavorando nel laboratorio di analisi presso cui è stato fatto il test di paternità di Steffy, ha potuto tranquillamente manomettere i risultati per far risultare Liam il padre. Il Forrester pertanto glielo chiederà espressamente all'amico. Intanto Hope dovrà far fronte alla situazione venutasi a creare e cercherà di farsi coraggio. Inoltre Flo esporrà a Liam tutta la sua tristezza per quanto da lei fatto in passato.

Liam chiede scusa a Hope per tutto il male che le ha fatto

Secondo le anticipazioni televisive fino al 30 aprile, Vinny sarà pressato da Thomas in merito al test di paternità fatto dalla sorella.

Intanto Wyatt parlerà apertamente con Katie e le dirà di perdonare Flo per il suo coinvolgimento diretto nel rapimento di Beth e di considerarla finalmente come una persona di famiglia. La stessa Fulton dialogherà con Shauna e racconterà il suo dispiacere per essere totalmente snobbata dalle sorelle Logan.

Nel frattempo Liam proseguirà nello scusarsi con Hope per tutto il male che le ha fatto.

In tutto questo Steffy sceglierà di portare fino in fondo la gravidanza, pur consapevole che il padre non è Finnegan. Quest'ultimo non recederà dal suo proposito di rimanere accanto alla donna che ama. Tra le altre cose, Flo rivelerà alla madre che le piacerebbe essere accettata dalle Logan. Katie opterà per parlare sia con Brooke che con Donna e inviterà entrambe a dare una seconda possibilità alla giovane Fulton, figlia del loro defunto fratello Storm.

Brooke accetta di vedere Flo

In base agli spoiler della prossima settimana, Paris tenterà in ogni modo di recuperare il rapporto con Zoe, ma lei declinerà ogni tipo di dialogo con lei. Paris allora le offrirà il suo supporto per riappacificarsi con Carter, ma anche stavolta la sorella le risponderà che se mai dovesse recuperare il rapporto con l'uomo, non vorrà comunque avere niente a che fare con lei.

Nel frattempo Wyatt organizzerà un incontro tra Brooke, Katie, Donna e Flo, confidando che finalmente la Fulton possa essere perdonata. Alla fine Brooke, nonostante le perplessità mostrate a più riprese, acconsentirà a vedere la ragazza solo per amore del fratello Storm.