Tante le novità nelle puntate di Beautiful in onda a giugno 2022 su Canale 5. Le anticipazioni si concentrano sul matrimonio di Steffy e Finn, che si terrà a villa Forrester, non senza sorprese. Sarà anche un'occasione importante per la riappacificazione definitiva tra Steffy e Hope, che ora possono continuare con le loro vite senza segreti. Anche se le due storiche rivali faranno pace, le loro esistenze saranno molto diverse. La giovane Forrester sarà al settimo cielo per le sue nozze e la sua gravidanza, mentre Hope non riuscirà a perdonare Liam, anche dopo aver appreso che non è il padre del bambino che porta in grembo Steffy.

Attenzione però, perché i neosposi faranno solo in tempo a pregustare la loro felicità, visto che già alla fine della cerimonia succederà qualcosa di totalmente imprevisto che scatenerà su di loro una nera tempesta.

Anticipazioni Beautiful: il matrimonio di Steffy e Finn si trasforma in un incubo

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Steffy e Finn saranno sposi, ma la loro felicità durerà quanto un battito d'ali. Al termine della bellissima cerimonia, comparirà all'improvviso una vecchia conoscenza molto sgradita alle famiglie Forrester e Spencer.

Si tratta di Sheila Carter, tornata a Los Angeles per rivelare a Finn di essere la sua madre biologica. Il bel dottorino scoprirà così di non essere figlio di Li, come aveva sempre creduto.

La curiosità sarà tanta e Finn avrà il desiderio di conoscere cosa sia accaduto nel suo passato e perché sua madre l'abbia abbandonato.

Ridge si metterà subito in allarme e, conoscendo i precedenti di Sheila, riuscirà a ottenere un provvedimento restrittivo per impedirle di avvicinarsi alla sua famiglia, ma questo non le impedirà di fare ciò che vuole, passando sopra tutto e tutti.

Le bugie di Finn nelle nuove puntate di Beautiful

Ebbene sì, anche il matrimonio di Steffy rischierà di andare all'aria per colpa della perfida Sheila. Nel frattempo, Hope avrà messo un punto definitivo con Liam, che non proverà nemmeno più a farle cambiare idea.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Hope darà l'addio a Liam in lacrime, uscendo di casa e chiedendogli del tempo per testare da sola.

Nello stesso tempo, Steffy comincerà a capire che Finn le sta raccontando un mare di bugie.

Già, perché Sheila penserà bene di travestirsi da infermiera, intrufolandosi nell'ospedale dove lavora il figlio e, con una scusa, reperire il suo numero di telefono. In questo modo, i due inizieranno a sentirsi con assiduità, all'oscuro dell'ignara Forrester.

Finn sceglierà di mentire alla moglie, certo che non apprezzerebbe il fatto che sta frequentando sua madre Sheila. Steffy, quando verrà a sapere le tante bugie, reagirà molto male.