Le anticipazioni di Beautiful delle nuove puntate in onda su Canale 5 vedranno il matrimonio di Steffy e Finn, che coroneranno il loro sogno d'amore dopo la confessione di Vinny sulla falsificazione del test di paternità. Sarà anche l'occasione che metterà fine alla rivalità tra Steffy e Hope, che si stringeranno in un abbraccio sincero. Tuttavia, il matrimonio non sarà privo di colpi di scena.

Steffy e Finn si sposano, anticipazioni Beautiful

Tutto sarà pronto per le nozze di Steffy e Finn nelle nuove puntate di Beautiful presto in onda su Canale 5.

A villa Forrester, Finn verrà accolto con felicità da Ridge, Brooke e Thomas. Per l'occasione speciale, verrà anche rimesso il quadro di Stephanie sopra il camino, così che la sua memoria sia onorata in questo bellissimo giorno.

Nel frattempo, Steffy si prepara a scendere dalle scale, ma non prima di aver fatto pace con Hope. Ora inizerà una nuova vita per entrambe, e non ci saranno più ostacoli. Peccato che sia solo la quiete prima della tempesta.

Una donna misteriosa al matrimonio di Finn e Steffy

Steffy si sta preparando e arrivano nel frattempo i genitori di Finn, Li e Jack, che fanno la conoscenza della famiglia Forrester al gran completo. Ormai, tutto è pronto per iniziare la cerimonia.

Ma ecco che qualcosa di inaspettato turba tutti i presenti. All'esterno della villa, appare una donna misteriosa con un velo sul viso.

Ridge non farà caso alla sua presenza, visto che sarà in compagnia di Steffy, augurandole tutto il meglio ed esprimendole la sua felicità per il grande passo che si appresta a fare. ''Resterò sempre la tua bambina papà'', dirà Steffy in lacrime a un commosso Ridge.

Sheila rovinerà la vita di Steffy, spoiler Beautiful

Quando Ridge si allontanerà da Steffy, noterà la presenza della dama velata e si preoccuperà non poco. I presenti faranno notare alla donna di non avere il permesso di partecipare alla cerimonia, dal momento che è privata.

La donna, inaspettatamente, solleverà il velo lasciando tutti senza parole: si tratta di Pam, che ha voluto fare un'entrata alla sua maniera al matrimonio di Steffy e Finn, movimentandolo con la sua vena di buona follia.

Non sarà l'unica sorpresa. Dopo la cerimonia, si presenterà Sheila, pronta a sconvolgere le vite di Steffy e Finn. Come rendono noto le anticipazioni di Beautiful, inizierà un incubo che volgerà in tragedia da questo momento in poi.

Ebbene sì, perché Sheila tornerà a Los Angeles con l'intento di riportare Finn nella sua vita dopo avergli svelato di essere la sua madre maturale. Quando incontrerà le resistenze di Steffy, perderà completamente il controllo, mettendo in atto un piano per distruggerla una volta per tutte.