Le nuove anticipazioni americane di Beautiful danno una svolta epocale alla soap opera che da anni va in onda su Canale 5. Nei prossimi episodi, Steffy e Finn saranno molto felici insieme, dopo aver scoperto la verità sul test di paternità alterato da Vinny. Ebbene sì, perché è stato Vinny a modificare gli esiti dell'esame, facendo credere a Liam di essere il padre del bambino che Steffy porta in grembo. Dopo diverse peripezie, la coppia sarà pronta a fare sul serio. Un matrimonio da favola coronerà il loro sogno d'amore, ma il ritorno di Sheila spezzerà per sempre la felicità di Steffy.

Finn muore in Beautiful, anticipazioni americane

Nei nuovi episodi americani di Beautiful, Sheila tornerà a Los Angeles per raccontare a Finn di essere la sua madre biologica. La cosa non piacerà a Steffy e alla famiglia Forrester, che conoscono bene la pericolosa Carter. In un primo momento, Sheila si mostrerà gentile e affabile, ma non convincerà affatto la furba Forrester, che impedirà a Finn di frequentare la madre e di farle vedere il bambino.

Sheila perderà progressivamente il controllo e l'odio nei confronti di Steffy crescerà di giorno in giorno, culminando in un gesto estremo che cambierà per sempre la vita della giovane Forrester.

Già, perché Sheila sarà decisa a uccidere Steffy. Armata, sparerà alla odiata rivale nei pressi di un retrobottega ma Finn farà da scudo con il suo corpo per salvarla.

Le sue condizioni saranno gravissime.

Purtroppo, quando arriveranno i soccorsi, per Finn non ci sarà più nulla da fare. Sheila, disperata, ferirà anche Steffy.

Steffy in coma dopo la morte di Finn

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, i soccorsi porteranno Steffy in ospedale e le sue condizioni saranno molto serie. I suoi famigliari correranno da lei, apprendendo della morte di Finn.

I medici li pregheranno di non dire ancora nulla a Steffy, essendo molto fragile psicologicamente.

Nella stanza della povera Forrester ci sarà Liam, che le starà accanto pregando che si salvi e non abbia conseguenze.

Anticipazioni Beautiful, Steffy perde la memoria

Per fortuna, Steffy si sveglierà dal coma, ma non senza conseguenze.

Il grave trauma riportato le avrà infatti causato una perdita di memoria, tanto da credere di essere sposata con Liam. Non avrà alcun ricordo legato a Finn e i suoi famigliari non sapranno come comportarsi.

Come svelano le anticipazioni americane di Beautiful, Liam le darà corda, preoccupato dalla possibile reazione di Steffy qualora scoprisse della morte di Finn. L'amnesia di Steffy sarà permanente? Non resta che attendere i prossimi attesissimi spoiler sugli episodi che andranno in onda in America.