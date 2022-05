Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 sulla rete ammiraglia Mediaset e sulla piattaforma streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato statunitense per il mese di giugno anticipano che Shauna e Quinn torneranno a essere amiche anche grazie alle prossime nozze di Wyatt e Flo.

Ridge, intanto, non riuscirà a comprendere perché Brooke non ammette che Thomas sia cambiato in meglio, nel frattempo quest'ultimo diverrà un punto fermo nella vita di Hope e del piccolo Douglas. Una morte improvvisa sconvolgerà le famiglie Forrester, Spencer e Logan, mentre Bill farà tutto ciò che sarà necessario per difendere Liam, il quale ha investito e ucciso Vinny.

Thomas, infine, identificherà il corpo della vittima scoprendo con orrore che si tratta di Vinny.

Quinn e Shauna torneranno a essere amiche

Le anticipazioni di Beautiful che andranno in onda a giugno svelano che Shauna e Quinn, complice il fidanzamento e le prossime nozze tra Wyatt e Flo, decideranno di tornare a essere nuovamente amiche.

Ridge, invece, non riuscirà a capire perché Brooke non riesce ad ammettere che Thomas sia cambiato in maniera favorevole, nel frattempo il giovane Forrester diverrà sempre più presente e importante nella vita di Hope e del piccolo Douglas.

C'è anche la possibilità, negli episodi di giugno, che Liam e Logan junior possano scambiarsi un bacio dopo la freddezza degli ultimi tempi.

L'improvvisa morte di Vinny, intanto, scuoterà gli animi delle famiglie Logan, Forrester e Spencer.

Liam investirà e ucciderà Vinny

Gli spoiler della soap opera americana che saranno trasmessi nel mese di giugno anticipano che Vinny scomparirà nel nulla sia per aver manomesso il test di paternità al quale si era sottoposta Steffy, ma anche per aver rubato più volte degli oppiacei dalla clinica.

Liam, dopo aver lasciato la proprietà di Brooke pieno di belle speranze circa una riconciliazione con Hope, si metterà alla guida dell'auto di Bill, in quanto noterà che il padre è alticcio.

Poco dopo, però, padre e figlio si accorgeranno di aver investito qualcosa con l'auto e, scesi dalla stessa, si renderanno conto che si tratta di Vinny, sbucato dal nulla in strada.

Il giovane esalerà l'ultimo respiro dinanzi a Liam e quest'ultimo perderà i sensi, così Bill cercherà di evitare che il figlio si rovini l'esistenza per tale tragico incidente. A tal proposito, Spencer senior farà in modo che lui e il figlio si allontanino dal luogo dell'impatto senza avvertire ambulanza e polizia.

Il magnate, come se non bastasse, si libererà del telefonino e del portafogli di Vinny e, quando quest'ultimo verrà ritrovato, servirà una persona che lo identifichi. Thomas sarà la persona che dovrà recarsi in obitorio e, appreso con certezza che si tratta dell'amico, verrà consolato da Finn e Hope.

La giovane Logan, infine, scoprirà che dietro la morte di Vinny c'è l'ex fidanzato, così riuscirà con successo a convincere lo stesso a costituirsi. Liam, quindi, si recherà dal commissario Baker dichiarando di aver investito e ucciso l'amico di Thomas.