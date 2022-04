Diversi colpi di scena avverranno nelle puntate di Beautiful in programma dal 25 aprile al 1° maggio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera narrano che Thomas Forrester inizierà ad avere dei dubbi sulla buonafede di Vinny, mentre Liam Spencer cercherà di farsi perdonare da Hope Logan.

Beautiful, puntate 25 aprile - 1° maggio: Thomas mette con le spalle al muro Vinny

Le anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda dal 25 aprile al 1° maggio in prima visione tv annunciano grandi sorprese per il pubblico italiano. In dettaglio, Thomas sarà in ansia visto che crederà che Vinny possa aver manomesso i risultati del test del Dna di Steffy per far risultare Liam il padre.

Per questa ragione, il ragazzo vorrà parlare faccia a faccia con l'amico. A tal proposito, la situazione manderà Hope in crisi, che comunque troverà la forza di tirare avanti.

Flo, invece, si pentirà di tutti gli errori commessi in passato, tanto da confidarlo a Liam. Thomas metterà Vinny con le spalle al muro. Il padre di Douglas, infatti, chiederà al piccolo spacciatore se abbia falsificato il test di paternità, a cui si è sottoposta sua sorella. Infine, Wyatt pregherà Katie di concedere una seconda possibilità a Flo nonostante il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth.

Liam cerca di ottenere il perdono di Hope

Nelle puntate di Beautiful in onda a fine aprile, Wyatt chiederà a Katie di accogliere Flo nuovamente nella loro famiglia.

Più tardi, la Fulton racconterà alla madre di sentirsi messa da parte dalle sorelle Logan.

Liam, invece, cercherà in ogni modo di ottenere il perdono da parte di Hope, mentre Steffy porterà avanti la sua difficile gravidanza. A tal proposito, la madre di Kelly apparirà amareggiata in quanto ha scoperto che il papà del bambino che porta in grembo non è Finn ma l'ex marito.

Nonostante questo, il dottore deciderà di rimanere accanto alla fidanzata.

Thomas, intanto, apparirà sempre meno convinto della lealtà di Vinny. Il padre di Douglas, infatti, sarà certo che lo spacciatore abbia falsificato l'esame di sua sorella.

Wyatt organizza un incontro tra Flo e le sorelle Logan

Flo ribadirà alla madre di voler tornare a frequentare la famiglia Logan.

A tal proposito, Katie cercherà di convincere Brooke e Donna a riprendere la nipote tra di loro in quanto figlia del defunto fratello Storm.

Wyatt, invece, cercherà di combinare un incontro tra la fidanzata e le sorelle Logan, sperando in un loro riavvicinamento. Il giovane, infatti, si augurerà che le zie possano perdonare la sua fidanzata. A tal proposito, Brooke apparirà la più restia in quanto memore del dolore passato da Hope. Nonostante questo, la moglie di Ridge si renderà disposta a fare un ultimo tentativo per amore del fratello Storm.

Wyatt e Shauna, intanto, si recheranno nell'ufficio di Bill per parlare di Flo. Ed ecco, che il magnate chiederà alle sorelle Logan di dare alla Fulton un'altra possibilità. Alla fine, Donna, Brooke e Katie informeranno Ridge di aver intenzione di riaccogliere la nipote in famiglia.