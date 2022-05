La soap Beautiful si tingerà di giallo nelle prossime puntate. Le anticipazioni raccontano infatti che ci saranno conseguenze drammatiche dopo la rivelazione di Vinny sul test di paternità di Steffy. L'amico del cuore di Thomas si è giustificato dicendo di aver agito per fare in modo che Hope tornasse a testa bassa dal giovane Forrester, ma non sa ancora che cosa lo aspetta.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Bill complici di un delitto

Nonostante Hope apprenda che il figlio di Steffy non è di Liam, non riuscirà a perdonare il tradimento. Resta il fatto che ha passato una notte d'amore con Steffy, la sua storica rivale.

Ben diversa la situazione di Steffy e Finn, che saranno impegnati con i preparativi delle loro nozze, al settimo cielo dopo aver scoperto di aspettare un bambino tutto loro.

Brooke cambierà atteggiamento nei confronti di Thomas che, nonostante non nasconda di essere ancora innamorato di Hope, questa volta ha agito con correttezza, mettendo al corrente i diretti interessati del folle gesto di Vinny.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope darà l'addio a Liam, non riuscendo a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia. Nonostante ciò, un loro inaspettato bacio darà una speranza a Spencer, che si recherà da Bill per festeggiare. I due si metteranno in macchina, ma il destino remerà contro di loro.

Hope chiamata da Baker in ospedale

Bill e Liam saranno alla guida della loro vettura, quando improvvisamente sentiranno un rumore sordo. I due, dopo essere scesi, si renderanno conto di aver investito una persona.

Sul marciapiede giace Vinny, che non dà segni di vita. Bill in fretta e furia convincerà Liam a lasciare il ragazzo sul ciglio del marciapiede e si affretterà ad abbandonare il luogo dell'incidente.

Dopo qualche ora, Hope riceverà una telefonata che la metterà in ansia: sarà Baker, che la chiamerà in ospedale per identificare un corpo.

Liam in prigione, spoiler Beautiful

Ebbene, la povera Hope si troverà davanti Vinny e non potrà fare altro che confermare la sua identità. Intanto Baker inizierà le indagini per scoprire chi ha lasciato quel povero ragazzo in strada.

Secondo gli spoiler di Beautiful, Liam proverà a seguire le indicazioni di Bill, che nasconderà ogni prova. La sua coscienza però non lo lascerà in pace e lo spingerà a confessare a Hope di essere stato lui a investire Vinny.

Hope, Bill e Liam andranno al commissariato e il giovane Spencer racconterà la dinamica dell'incidente. Liam verrà così messo dietro le sbarre. Il suo gesto commuoverà Hope, che gli prometterà di stargli accanto qualsiasi cosa accada, perdonando anche il suo tradimento con Steffy.