Beautiful viene trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni statunitensi della fiction daily creata da Lee Philips Bell e William J. Bell per gli episodi che andranno in onda dal 16 al 22 maggio raccontano che Finn rivelerà a Steffy, poco prima che la stessa parta alla volta della Francia, che il bimbo che porta in grembo è suo. Thomas, intanto, si precipiterà da Hope per confessarle di aver scoperto che Vinny ha manomesso il test del DNA, nel frattempo Ridge dirà a Brooke di essere fiero che Steffy si stia sacrificando per amore.

Liam, invece, dirà a Wyatt di temere che Hope non riesca a perdonarlo per averla tradita, mentre Finn chiederà la mano a Forrester junior. Bill, infine, esorterà Liam a lottare per riacquistare la fiducia di Hope, nel frattempo Ridge chiederà a Thomas se è davvero certo di voler rinunciare a Logan.

Finn confesserà a Steffy che il bambino che porta in grembo è suo

Le trame americane della soap opera per le puntate che saranno trasmesse da lunedì 16 a domenica 22 maggio anticipano che Finn sarà più che mai intenzionato a raggiungere Steffy prima che parta per la Francia. Una volta raggiunta la ragazza, il medico le rivelerà che la creatura che porta in grembo, in realtà, è la sua.

Thomas, intanto, si precipiterà da Hope per raccontarle di aver scoperto che Vinny ha manomesso i risultati del test di paternità, facendo figurare che Liam fosse il padre del bimbo di Steffy quando, invece, si trattava di Finn.

Ridge, al contempo, deciderà di mettere al corrente Brooke di tutto ciò che sta accadendo, sottolineando alla stessa di quanto fosse fiero che Steffy si stesse sacrificando per amore.

Liam rivelerà a Wyatt di non essere certo che Hope lo perdonerà per averla tradita con Steffy

Le anticipazioni statunitensi di Beauitful per gli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a domenica 22 maggio riportano che Hope faticherà a credere a ciò di cui è stato capace Vinny in clinica.

Liam, inoltre, rivelerà a Wyatt di non essere così certo che la giovane Spencer riuscirà mai a perdonarlo per averla tradita con Steffy.

Finn, intanto, farà la fatidica proposta alla figlia di Ridge. Nel frattempo Liam lascerà trapelare la notizia che è Finn il padre del bimbo del quale è incinta Steffy.

Thomas, al contempo, racconterà al padre di come lui e il medico abbiano rivelato celermente a Steffy e Hope della manomissione del test di paternità da parte di Vinny.

Brooke, invece, spingerà la figlia a non rinunciare alle sue nozze con Liam, mentre Bill esorterà il giovane Spencer a lavorare duro per riconquistare Hope.

Ridge, infine, chiederà a Thomas se è davvero sicuro di voler rinunciare per sempre a Hope.