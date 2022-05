Inizia una nuova settimana per Beautiful dal 22 al 28 maggio 2022. Le puntate vanno in onda come sempre su Canale 5 alle 13:50 circa e live o on demand su Mediaset Infinity. Le anticipazioni si concentrano sul rapporto tra Hope e Liam, che non sembra trovare una svolta, a differenza di Steffy e Finn che stanno sognando un futuro insieme. La giovane Logan non riesce a togliersi dalla testa la notte del tradimento e dopo una lunga riflessione prenderà una decisione definitiva. Nel frattempo una bellissima notizia farà felici i fan della soap: Wyatt e Flo diventeranno marito e moglie.

Tutto rose e fiori? Assolutamente no, l'imprevisto è proprio dietro l'angolo. Ecco cosa accadrà.

Beautiful anticipazioni dal 22 al 28 maggio 2022

Brooke e Ridge parlano a lungo di quanto successo tra Hope e Liam e vorrebbero che i due si riconciliassero. Una storia d'amore così bella non merita di essere mandata all'aria per lo sbaglio di una notte.

Anche Bill e Katie hanno modo di riflettere su questa separazione e concordano sul fatto che Hope dovrebbe perdonare il tradimento di Liam.

Spinta dalle pressioni della sua famiglia, Hope incontra Liam e lo spiazza dicendogli di voler provare ad andare avanti.

Beautiful, puntate italiane: Flo cambia cognome e si sposa

I sogni di Flo stanno per diventare realtà dopo tanta sofferenza.

Non solo ha iniziato a lavorare con le sue sorelle, ma presto cambierà cognome, prendendo quello di suo padre Storm. Anche l'indecisa Brooke è felice per lei.

Le belle sorprese non sono finite qui. Nelle nuove puntate di Beautiful, Wyatt le chiederà di sposarlo e ovviamente la risposta sarà positiva.

Hope vuole separarsi da Liam, spoiler Beautiful

Nel frattempo Quinn invita Shauna a casa e, davanti a un soddisfatto Eric, si riappacifica con lei. Le due storiche amiche sono al settimo cielo anche per il matrimonio di Wyatt e Flo, che ha reso orgogliose entrambe. Attenzione però, perché presto Eric dovrà fare i conti con un voltafaccia della bella Quinn.

Dopo un iniziale tentativo di riavvicinamento, Hope fa marcia indietro e, con le lacrime agli occhi, dice a Liam di non essere in grado di perdonarlo. Il dolore per il tradimento con Steffy brucia troppo e l'unica soluzione possibile è quella di separarsi, almeno per il momento.

Thomas, ovviamente, sarà ben lieto di sapere che Hope ora è sola, ma sa che deve agire con cautela e non commettere errori, proprio ora che la donna che ama ha ricominciato a fidarsi di lui.

Infine Brooke sarà stremata dai continui tentativi di far riappacificare la figlia con Liam e così si prenderà del tempo per se stessa e Ridge.