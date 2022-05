Settimana decisiva quella di Una vita dal 22 al 28 maggio 2022 con anticipazioni da non perdere. Acacias 38 sta per essere distrutto a causa di un'esplosione e tutto cambierà dopo quei terribili momenti. Ci sarà quindi un salto temporale di cinque anni, oltre il quale vedremo il quartierino e i suoi abitanti completamente cambiati, così come lo scenario. Gli spoiler delle nuove puntate raccontano poi che Soledad sarà ricercata dalla polizia dopo la sua confessione riguardo l'avvelenamento di Felicia. A darle rifugio sarà Aurelio, ma a caro prezzo: se non eseguirà un suo preciso ordine, la consegnerà alle autorità.

Svolta nella relazione tra Anabel e Quesada, che organizzeranno una fuga per sposarsi all'oscuro di Marcos. Occhio anche Jose e ai suoi strani comportamenti. Dopo aver ricevuto un telegramma, farà una strana telefonata. Che cosa sta nascondendo?

Aurelio ricatta Soledad: anticipazioni di Una vita

Marcos è riuscito a far confessare Soledad, rea di aver ucciso Felicia. Aurelio approfitta della situazione, offrendo alla domestica un rifugio per non essere arrestata, ovviamente a caro prezzo: se non vuole finire in carcere, deve freddare un uomo.

A trovare il corpo di Caron saranno Natalia e Felipe, sempre più vicini e complici. I due penseranno che il responsabile sia Aurelio, ma lui negherà ogni sorta di coinvolgimento, avendo agito d'astuzia poco prima.

Ora che Soledad ha eseguito l'ordine, prega Quesada di poter lasciare la città, ma senza risultato.

Aurelio infatti ha un altro compito per la domestica, che dovrà nascondere della dinamite. Sarà proprio quella piccola scatola che raderà al suolo il quartierino.

Jose riceve un misterioso telegramma

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni di Una vita, Alodia continuerà a essere tormentata da incubi nel quali i vicini la denigrano per essere rimasta incinta.

Sconvolta, medita di dare il bambino in adozione ma ecco che in suo aiuto arriva Bellita, che si offre di fare da balia al piccolo che verrà al mondo.

Aurelio e Anabel si organizzano per fuggire da Acacias e sposarsi in gran segreto, visto che Marcos è contrario alla loro relazione. Purtroppo, l'ingenua giovane non sa di essere caduta in un pericoloso tranello.

Jose riceve uno strano telegramma e, di nascosto da Bellita, corre trafelato a fare una telefonata: che cosa sta nascondendo?

Acacias 38 verso la fine, spoiler Una vita

C'è aria di tempesta nel quartierino. Aurelio rivela a Genoveva che ci sarà presto un attentato anarchico e le suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell’esplosione, così da allontanare ogni sospetto.

La furba Genoveva, però, ha in mente un'altra idea per trarre vantaggio dalla terribile sciagura che si abbatterà su Acacias 38.

Nelle nuove puntate di Una vita di questa settimana ci sarà però una lieta notizia: dopo i tanti battibecchi, Servante chiederà a Fabiana di sposarlo.