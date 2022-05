La soap opera Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 23 al 27 maggio rivelano che potrebbe nascere un'insolita alleanza tra due donne finora rivali. A quanto pare infatti Rossella e Virginia si troveranno a condividere una situazione pericolosa, che finirà per avvicinarle. Nel frattempo ci sarà un inaspettato riavvicinamento tra Silvia e Michele.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio: la dottoressa Graziani rischia di uccidere un suo paziente

Rossella non se la passerà affatto bene e attraverserà una crisi personale che finirà per avere gravi ripercussioni sul suo lavoro. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la giovane dottoressa sarà richiamata aspramente dal suo primario Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli) che non tollererà la lite della ragazza con Virginia. A questo si aggiungerà il fatto che Riccardo (Mauro Racanati) faccia pressioni sulla ragazza affinché lo ascolti per comprendere le sue ragioni. In questa situazione di forte stress, Ross finirà per commettere un errore madornale con un suo paziente che potrebbe costargli la vita.

Fortunatamente il dramma verrà solo sfiorato, ma questo rappresenterà un campanello d'allarme per la ragazza, la quale capirà che questa situazione deve cambiare. Nel frattempo Virginia cercherà di aprire gli occhi a Riccardo sulla situazione difficile che sta vivendo Rossella.

Rossella e Virginia potrebbero diventare amiche

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, accadrà qualcosa di inaspettato che finirà per avvicinare Virginia (Desirée Noferini) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Le anticipazioni purtroppo non forniscono molti dati, ma danno comunque qualche indizio.

A quanto pare le due dottoresse si troveranno a dover gestire insieme una situazione ai limiti del pericoloso.

Tutto lascia pensare che possa essere qualcosa che accadrà in ospedale, resta da capire se il pericolo riguardi loro o la vita di qualche paziente. In ogni caso, questa collaborazione sarà un successo e anche se non renderà amiche le due donne, finirà per farle avvicinare tantissimo.

Upas, spoiler dal 23 al 27 maggio: Silvia e Michele di nuovo vicini

Silvia (Luisa Amatucci) rinuncerà a partire per Bari assieme a Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) in modo da poter restare accanto a sua figlia in un periodo così difficile. La sua permanenza a Napoli avrà però anche il risultato di farle trascorrere nuovamente del tempo con Michele (Alberto Rossi).

In modo del tutto inaspettato i due inizieranno a riavvicinarsi, tuttavia Rossella non sembrerà credere a questo ritorno di fiamma e si mostrerà piuttosto scettica.