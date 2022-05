Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe rivelano che Carolin arriverà d'improvviso a Bichlheim sponda hotel dei Saalfeld e Michael finirà per innamorarsi nuovamente della stessa. Il dottore, intanto, tenterà di convincere Lamprecht ad andarsene dal suo appartamento ma, dopo il rifiuto della donna, penserà di confessarle di essersi innamorato di lei. Carolin e Michael finiranno per baciarsi, nel frattempo Paul si accorgerà di essersi innamorato di Josie, aspirante cuoca che aveva avuto un colpo di fulmine per il direttore amministrativo.

Constanze, infine, avrà un brutto incidente e Lindbergh, non sentendosela di lasciare la fidanzata in un momento così delicato, preferirà starle accanto sacrificando l'amore per Klee.

Carolin, vecchia amica di Michael, arriverà inaspettatamente nel lussuoso albergo

Gli spoiler bavaresi della soap opera anticipano che Carolin, vecchia amica di Michael, giungerà a Bichlheim d'improvviso.

Lamprecht e Niederbühl si erano conosciuti e innamorati durante gli studi universitari, ma non si erano mai dichiarati reciprocamente i sentimenti profondi che provavano l'uno per l'altra.

Il dottore starà bene accanto a Rosalie ma la presenza dell'affascinante vecchia amica non passerà inosservata allo stesso, tanto che finirà per innamorarsene nuovamente.

Come se non bastasse, Engel inviterà l'amica del compagno a trasferirsi momentaneamente nella loro dimora e ciò, com'è lecito attendersi, non farà altro che rendere più complicato resistere alla tentazione per il medico.

Michael, quindi, cercherà di cavarsela chiedendo a Carolin di andarsene dalla loro casa ma la donna non sarà d'accordo.

A quel punto, Niederbühl prenderà la via della sincerità e confesserà all'amica di amarla.

Il dottore non riuscirà più a trattenersi e bacerà Lamprecht. Rosalie verrà a sapere del bacio tra il compagno e Carolin?

Constanze avrà un grave incidente e Paul deciderà di starle accanto sacrificando il suo amore per Josie

La storyline amorosa della 18^ stagione di Tempesta d'amore sarà incentrata sui personaggi di Paul Lindbergh, nuovo direttore amministrativo dell'hotel, e Josie Klee, figlia di Erik e Yvonne con la passione per la cucina.

Prima che l'aspirante cuoca e il ciclista professionista divengano una coppia a tutti gli effetti, però, ci saranno degli ostacoli da superare, come vale per ogni stagione dell'amata soap bavarese.

Paul, difatti, si accorgerà di essersi innamorato di Josie dopo qualche mese di conoscenza, mentre la giovane Klee aveva avuto nei confronti di Lindbergh un vero e proprio colpo di fulmine.

Costanze, però, avrà un grave incidente e il direttore amministrativo, inizialmente deciso a lasciarla, tornerà sui propri passi decidendo di starle accanto visto il delicato momento attraversato dall'avvocatessa, anche se ciò gli costerà, seppur momentaneamente, sacrificare il suo amore per la cuoca in erba.