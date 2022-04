Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful in programma dal 18 al 22 aprile negli Usa. Gli spoiler della soap opera raccontano che il vicecapo Baker inizierà a sospettare di Sheila riguardo all'uccisione di Finn. Carter Walton e Quinn Fuller, invece, si avvicineranno nuovamente.

Beautiful: Sheila sopraffatta dal senso di colpa

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse dal 18 al 22 aprile sulla Cbs rivelano che ci saranno numerosi colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà concentrata su Sheila, la suocera di Steffy.

La donna, infatti, si scaglierà con rabbia contro Deacon quando la informerà di essere sicuro che il mostro che ha ucciso Finn verrà presto trovato dalla polizia e condotto in galera. Per questo motivo, la giovane Carter sarà sopraffatta dal senso di colpa e di paura. Durante lo sfogo, la donna ribadirà al padre di Hope che non può capire cosa significa perdere un figlio. Parole che sorprenderanno Sharpe, il quale però attribuirà lo stato delicato della donna alla prematura scomparsa di Finn.

Quinn confida i suoi problemi matrimoniali a Carter

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, che saranno trasmesse nel 2023 in Italia, ci sarà spazio anche per Carter. In particolare, l'uomo apparirà diviso se avere una relazione con Paris oppure se lasciarla andare.

L'avvocato, infatti, sarà certo che Zende sia l'uomo giusto per lei e per questo apparirà deciso ad attenersi alla sua decisione di rimanere solo. Ma i propositi di Walton potrebbero presto cambiare quando incontrerà nuovamente Quinn.

In questo frangente, Carter convincerà la giovane Fuller a confidare i suoi problemi matrimoniali.

La creatrice di gioielli, a questo punto, confesserà che Eric sta continuando ad avere dei problemi "di prestazione" che stanno frustando sia lei che suo marito.

Il vicecapo Baker indaga sulla sparatoria nel vicolo

Nel frattempo il vicecapo Baker si presenterà in ospedale per compiere alcune indagini sulla sparatoria. L'uomo di legge, infatti, vorrà capire se Finn e Steffy sono stati coinvolti in una rapina finita male oppure qualcuno li ha presi di mira.

A tal proposito, Baker apparirà molto incuriosito quando scoprirà che Sheila è la madre biologica del dottore, ritrovato deceduto nel vicolo. Per questo motivo, si stringerà sempre più il cerchio intorno alla giovane Carter, la quale inizierà a farsi prendere dal panico dato che potrebbe essere indagata per il delitto. La donna temerà che Steffy possa, prima o poi, raccontare la verità una volta riacquistati i ricordi.