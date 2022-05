Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Brave and Beautiful', interpretata fra gli altri da Kivanc Tatlitug (Cesur Alemdaroglu), Tuba Buyukustun (Suhan Korludag), Tamer Levent (Tahsin Korludag), Davrim Yakut (Mihriban Aydinbas), Erkan Avci (Korhan Korludag) e Serkan Altunorak (Bulent Aydinbas). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Cahide di riconquistare l'amore di Korhan, sulle avance di Hulya a Tahsin, sulle macchinazioni di Riza, sulla decisione di Suhan di rivelare a Cesur di non aver abortito, sul video compromettente di Salih, sulla rivelazione di Korludag alla figlia e sulle indagini per la morte di Fugen.

Cahide scende a patti con Turan

Le anticipazioni di 'Brave and Beautiful' ci segnalano che Cahide verrà a sapere che Korhan ha una nuova casa e andrà a trovarlo, chiedendogli di ospitarla per il bene della bimba che sta aspettando. Approfittando della situazione, la donna cercherà invano di ricucire il rapporto con il marito. Alla fine, Cahide si metterà d'accordo con Turan per avere in consegna il bambino. Tahsin ospiterà nella sua tenuta il piccolo Zafer e Hulya, che tenterà inutilmente di sedurlo. In seguito, Korludag andrà a trovare Adalet in carcere. Nel corso del loro incontro sopraggiungerà Riza che proverà a negoziare con loro. Sarà proprio in quell'occasione che Tahsin e Adalet intuiranno che il loro nemico li ha contattati solamente per raggiungere i suoi scopi personali.

Cesur incontrà il guardiano

Korludag avrà modo di visionare un video in cui Salih sta parlando del piano riguardante l'omicidio della madre di Cesur. Visto ciò, l'uomo manderà a chiamare Salih per avere un confronto con lui. Cesur e Suhan si metteranno sulle tracce dell'amante del guardiano Cuneyt, Selma, finendo per pernottare insieme nell'unica camera d'albergo disponibile.

Sarà proprio in quell'occasione che la donna rivelerà al marito di non aver abortito, chiedendogli anche di rinunciare ai suoi piani di vendetta per il bene del figlio che aspettano. Cesur però non risponderà alle richieste della moglie. Il giorno seguente, la coppia incontrerà il guardiano Cuneyt, venendo a sapere che è stato proprio Salih a chiedergli il ferro coinvolto nella morte di Fugen.

In questo modo, Cesur dedurrà che l'uomo è coinvolto nell'omicidio di sua madre. Reyhan sverrà quando ascolterà una conversazione in cui Tahsin rivelerà improvvisamente a Suhan che è stato Salih ad uccidere Fugen.