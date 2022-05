Proseguono gli appuntamenti nella fascia pomeridiana di Canale 5 con la serie Brave and Beautiful. Tantissime novità sono in arrivo per i telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 maggio svelano infatti che Cahide tenterà di riconciliarsi con Korhan, ma con scarsi risultati. Cesur e Suhan rimarranno soli in una camera d'albergo e proprio in quell'occasione la giovane Korludag rivelerà al marito di non aver abortito. Proseguiranno i piani di Hulya, che dopo essere stata ospitata con il suo bambino da Tahsin, tenterà di sedurre quest'ultimo.

Anticipazioni Brave and Beautiful dal 9 al 13 maggio: Suhan chiede a Cesur di rinunciare alla vendetta contro suo padre

Gli spoiler degli appuntamenti con Brave and Beautiful dal 9 al 13 maggio rivelano che Cahide chiederà ospitalità a Korhan nella sua nuova casa. La donna dirà all'ex che ora che Hulya abita nella casa di Tahsin, lei non si sente più al sicuro. Cahide, il dolce attesa, cercherà di ricostruire il rapporto con il marito ma senza risultati. Cesur e Suhan andranno alla ricerca di Selma. Alemdaroglu e Suhan decideranno di prendere una camera nell'hotel dove lavora la presunta amante di Cuneyt. I due però, scopriranno che la donna tornerà a casa il mattino seguente e posticiperanno dunque i loro piani al mattino dopo, rimanendo così in camera in intimità.

Cesur, che fino ad allora credeva che la sua amata avesse abortito, scoprirà che così non è. Sarà proprio la giovane Korludag a confessare tutta la verità e chiederà inoltre a Cesur se sia disposto a mettere da parte i suoi piani di vendetta contro Tahsin per la loro famiglia. Alemdaroglu non le risponderà.

Spoiler Brave and Beautiful al 13 maggio: Cesur scopre che Salih ha a che fare con l'omicidio di Fugen

Durante le prossime puntate di Brave and Beautiful, Tahsin si recherà in prigione a far visita alla sua amata Adalet, ma arriverà anche Riza. I due uomini avranno uno scontro in seguito al quale sia Adalet che Korludag capiranno che l'uomo sta tramando qualcosa.

Tahsin riceverà un filmato in cui Salih parla di un piano per assassinare Fugen. Il padre di Suhan, dopo aver visionato attentamente il video, chiederà un confronto faccia a faccia con Cesur. Intanto Hulya cercherà di conquistare il padre di Korhan con le sue arti seducenti, ma senza avere successo.

Cuneyt rivelerà a Cesur che è stato Salih a chiedergli il ferro. Alemdaroglu inizierà così a capire che Salih potrebbe essere coinvolto nell'omicidio della madre. Reyhan si sentirà male dopo aver origliato una conversazione tra Suhan e Cesur in cui quest'ultimo rivela l'artefice dell'omicidio di Fugen.