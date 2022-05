All’Isola dei Famosi i nervi sono abbastanza tesi tra i concorrenti. Guendalina Tavassi è tornata a parlare della discussione avuta con Laura Maddaloni. Secondo la concorrente romana, la judoka le avrebbe lanciato una maledizione in un momento di rabbia. Successivamente si sarebbe pentita e avrebbe cercato di correre ai ripari.

L’accaduto

Nella puntata di lunedì 2 maggio, Clemente Russo e Laura Maddaloni sono finiti al centro delle polemiche. I due naufraghi sono stati protagonisti di alcuni litigi con i concorrenti dell‘Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la discussione scaturita tra la judoka e Guendalina Tavassi, la sportiva e suo marito hanno insinuato che la concorrente romana abbia rubato del cocco.

Nel momento in cui Guendalina ha negato, è scoppiata la discussione.

Lo sfogo di Tavassi

A 24 ore dalla messa in onda di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è tornata a parlare della discussione avuta con Laura Maddaloni. La diretta interessata ha spiegato che Clemente Russo le è andato davanti con fare minaccioso. In un secondo momento anche la judoka avrebbe avuto lo stesso atteggiamento.

Guendalina ha confidato di essersi spaventata per la situazione che si era venuta a creare, anche perché Clemente le ha cominciato a urlare in faccia: “Questa è la guerra, con me o contro di me”. Tavassi ha fatto sapere che da certe persone vorrebbe stare più lontana possibile. Nel corso dello sfogo la concorrente romana ha sostenuto che Laura Maddaloni le abbia lanciato una maledizione: “Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv”.

Secondo la naufraga, si tratterebbe di una sortilegio nei confronti delle persone ancora in vita. La stessa Guendalina ha insinuato che Laura dopo essersi pentita di quanto detto, avrebbe raggiunto il marito per capire come uscire da una situazione spinosa: “È una cosa bruttissima”. Infine, la concorrente ha insinuato che la sportiva voleva metterle le mani addosso.

Nicolas vs Laura

Nella precedente puntata dell’Isola dei Famosi anche Nicolas Vaporidis è stato protagonista di uno scontro con Clemente e Laura. Tutto è partito da Guendalina che ha sostenuto che i coniugi abbiano pronunciato parole grosse al termine della prova “pelota honduregnã”. Nel momento in cui l’attore romano ha confermato di essere stato minacciato dal campione olimpico, la moglie Laura ha sbottato.

Nel dettaglio, Maddaloni ha sostenuto che Vaporidis le abbia messo le mani addosso in un fuori onda. A tal proposito la concorrente ha minacciato azioni legali contro il compagno d’avventura. Dal canto suo, però, Nicolas ha controbattuto spiegando che anche lui avrebbe agito con una querela per calunnia visto che il fatto non sussisteva.