La tredicesima stagione di Don Matteo sta volgendo al termine e nella serata di giovedì 26 maggio andrà in onda sul piccolo schermo la decima puntata. Durante l'ultimo episodio, che chiuderà la fiction di Rai 1, ci saranno importanti novità e colpi di scena, che riguarderanno soprattutto don Massimo. Infatti, il nuovo parroco di Spoleto verrà indagato a causa di alcune losche frequentazioni, emergeranno dettagli sul suo conto e verrà a galla un legame fra l'ex prete del paese umbro e il nuovo sacerdote. Nel frattempo, Marco Nardi e Valentina saranno felici insieme.

Don Matteo 13, trama 26 maggio: don Massimo viene indagato

L'ultima puntata di Don Matteo che chiuderà la tredicesima edizione della fiction di Rai 1 sarà ricca di colpi di scena. Durante la serata di giovedì 26 maggio, infatti, don Massimo verrà indagato. Il nuovo parroco di Spoleto avrà delle frequentazioni ambigue e, a causa delle sue conoscenze, finirà nel mirino delle forze dell'ordine, che vorranno fare chiarezza sui movimenti del prete. A quel punto, il passato di don Massimo verrà analizzato, per riuscire a scoprire qualcosa di losco. Cosa verranno a sapere gli inquirenti sul conto del prete? Le anticipazioni del finale di stagione non rivelano molti dettagli sui trascorsi del parroco e, al momento, l'unica cosa certa, è che Nino Cecchini non avrà dubbi sull'innocenza del sacerdote.

Nel finale di stagione di Don Matteo 13: don Massimo ha un legame con l'ex prete

Durante le indagini, però, emergerà un dettaglio interessante che riguarderà sia don Massimo, sia don Matteo. Le indiscrezioni trapelate sul finale di stagione, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di giovedì 26 maggio, rivelano che i due sacerdoti hanno un legame.

Cosa potrebbe unire i due preti? Saranno parenti? Matteo sarà il padre di Massimo? Al momento, è presto per trarre conclusioni, ma è possibile fare solo ipotesi, perché le anticipazioni della decima puntata, che chiuderà la tredicesima edizione della fiction Rai di successo, parlano solo di un legame, senza specificare di che tipo di unione si tratti, se parentela oppure altro.

Marco Nardi è felice con Valentina nel finale di stagione di Don Matteo 13

I telespettatori potrebbero restare delusi dalla storyline del personaggio di Marco. Infatti, il pubblico ha sognato il matrimonio fra Marco e Anna ma, anche nel finale di Don Matteo 13 i fan della serie resteranno a bocca asciutta, perché non verranno celebrate le nozze fra i due ex fidanzati. Marco, infatti, ha voltato pagina con Valentina e le cose fra Nardi e la figlia di Anceschi sembreranno andare a gonfie vele. Dopo i problemi iniziali avuti per via della differenza di età, la coppia sembrerà trovare un equilibrio e le cose, fra i due innamorati, andranno bene. Anna invece? Cosa farà nel finale di stagione? Olivieri deciderà di voltare pagina e capitolerà fra le braccia di Lucio, oppure continuerà ad essere innamorata del suo ex fidanzato? Non resta che attendere la serata di giovedì 26 maggio, per scoprire come finirà la fiction di Rai 1.