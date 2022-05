Le puntate di Brave and Beautiful in onda dal 23 al 27 maggi, vedranno Adalet evadere dal carcere con uno stratagemma. La moglie di Tashin riuscirà prima a incontrare il marito e poi, senza dire nulla a nessuno, anche il fratello Riza. Quest'ultimo, intanto, riucirà a tornare in libertà dopo essere stato rapito da Cesur. L'incontro con la sorella sarà drammatico e potrebbe avere risvolti imprevisti.

Cesur rapisce Riza, poi lo libera grazie a Suhan

Nelle puntate in onda nella settimana sino al 27 maggio, in Brave and Beautiful continueranno i colpi di scena.

Nel dettaglio Cesur deciderà di rapire Riza e lo rinchiuderà in una gabbia per costringerlo a dire tutta la verità sulla morte di Fugen. Nel frattempo inizierà a circolare la notizia del rapimento dell'uomo. Il commissario sospetterà che dietro a tutto ci sia lo zampino di Cesur, ma i due agenti che sorvegliano l'uomo dichiarano che non si è mai mosso dall. Sarà Suhan, invece, a scoprire dove Cesur terrà Riza prigioniero e cercherà di convincerlo a liberarlo. Alemdaroğlu non ne vorrà sapere. A questo punto Suhan sarà costretta a ingannare l'ex marito. La donna farà credere di essere starà presa in ostaggio da Turan e quindi Cesur si vedrà costretto a liberare Riza.

Adalet riesce a evadere dal carcere: spoiler Brave and Beautiful

Nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful ci saranno novità anche in merito ad Adalet. La moglie di Tashin fingerà di volersi togliere la vita in carcere e pertanto riuscirà a farsi portare in infermeria. Qui, con la complicità dell'infermiera Necla, riuscirà a fuggire.

Un'evasione in piena regola. La donna raggiungerà poi lo chalet di Tahsin e proprio qui riuscirà a rivedere il marito. Adalet vorrebbe fuggire all'estero con lui, ma l'uomo le dirà che lui dovrà restare per proteggere Suhan da Riza. Hulya, intanto, scoprirà dove si starà nascondendo Adalet e farà una soffiata alla polizia.

La moglie di Tashin minaccia Riza con una pistola

Nel frattempo Adalet, senza dire nulla a Tashin, chiamerà il fratello Riza e gli darà appuntamento nel bosco. Qui la donna lo minaccerà con una pistola e gli dirà che lui merita di morire. Solo con la morte di Riza, Tashin potrà dimenticare tutti i suoi problemi. Questo è quello di cui sarà convinta Adalet. Resta da capire a questo punto se la donna arriverà davvero a uccidere il suo stesso fratello. In attesa di scoprirlo, si ricorda che Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:20 circa, subito dopo la messa in onda della striscia quotidiana dedicata all'Isola dei famosi. Per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play Infinity.