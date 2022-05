Una delle coppie più amate e seguite della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso, lo scorso 25 aprile, di prendere strade diverse e separarsi. Si tratta di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Dopo l’ospitata a Verissimo dell’ex gieffina, in cui ha raccontato il suo punto di vista sulla fine della relazione con il nuotatore, un gesto di Manuel è saltato agli occhi del pubblico più attento, creando molto scalpore, ed è soggetto a molte critiche da parte di alcuni utenti.

Il gesto di Manuel contro Silvia Toffanin

Manuel Bortuzzo, nella puntata del 7 maggio, è stato invitato nel salotto di Silvia Toffanin per commentare la fine della sua storia con Lulù Selassié, conosciuta dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Il nuotatore, durante l’intervista, sembrava covare una certa rabbia nei confronti della sua ex, specificando più volte di essere stato lui a decidere di porre fine alla relazione. Dopo una settimana dall’ospitata di Bortuzzo, Silvia ha invitato anche Lulù Selassié per dire la sua in merito alla rottura. A differenza di Manuel, la principessa ha speso belle parole nei suoi confronti, risultando molto emozionata a parlare di lui. Dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, dove la gieffina ha ribadito che Manuel sarà sempre l’amore più grande della sua vita, Bortuzzo ha tolto il segui alla pagina Instagram di Verissimo. Questo gesto ha creato subito varie critiche da una parte degli utenti social, i quali non condividono assolutamente il motivo e la scelta di tale comportamento.

Le parole di Lulù nei confronti del suo ex fidanzato

A quanto sembra Manuel ha definitivamente troncato ogni rapporto con la sua ex fidanzata Lulù, tagliando anche ogni speranza su una possibile riconciliazione. Tuttavia, la principessa Selassiè ha continuato a spendere belle parole per il nuotatore, anche durante la sua intervista a Verissimo: “Noi sognavamo di fare una famiglia e di sposarci.

Mi auguro di poterlo vedere un giorno e poterci almeno parlare. Se così non dovesse essere, spero che lui sia felice e che realizzi i suoi sogni, anche senza di me“. Lulù ha poi aggiunto di vederlo ancora innamorato di lei, anche se sa che non lo ammetterà mai e che, nonostante tutto, Manuel rimarrà per sempre nel suo cuore come l’amore della sua vita e gli augura con tutto il cuore che lui possa essere felice, con o senza di lei.

Lucrezia ha concluso dicendo che con Bortuzzo, si è sentita per la prima volta amata per ciò che realmente è. Non resta che aspettare per vedere se prima o poi i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si riparleranno o se qualcuno dei due rilascerà nuove rivelazioni in merito alla chiusura del rapporto.