La stagione 2021/2022 di Uomini e donne è agli sgoccioli: anche se è ancora incerto il giorno in cui sarà trasmessa l'ultima puntata, si apprende che a livello di registrazioni il dating-show inizierà la sua pausa estiva giovedì 19 maggio.

Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni, infatti, hanno anticipato che quella che Maria De Filippi condurrà oggi pomeriggio, sarà l'ultima registrazione del format Mediaset prima dello stop: tra gli spoiler più attesi dai telespettatori, quello sulla scelta finale della tronista Veronica.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Mentre sul web si rincorrono le voci su un possibile slittamento del finale di stagione di Uomini e Donne, i due influencer informano fan e curiosi del fatto che gli studi Elios stanno per chiudere in vista delle vacanze estive.

Sia Amedeo Venza che Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore hanno usato i social network per far sapere che oggi, giovedì 19 maggio, ci sarà l'ultima registrazione dell'edizione 2021/2022 del dating-show di Canale 5.

Non si sa ancora se le nuove puntate del format Mediaset saranno trasmesse fino a venerdì 27/05 oppure fino all'8 giugno, ma si apprende che la divulgazione di anticipazioni terminerà nelle prossime ore ovvero quando Maria De Filippi saluterà il cast e darà appuntamento a settembre.

Gli spoiler che inizieranno a circolare in serata, saranno quindi gli ultimi per un po' di tempo: lo stop del programma che permette a giovani e senior di trovare l'anima gemella, durerà circa tre mesi.

La decisione della tronista di Uomini e Donne

Quelle di mercoledì 18 e giovedì 19 maggio, dunque, sono le ultime due registrazioni stagionali di Uomini e Donne.

Tra ieri e oggi, infatti, tutti i dubbi dovranno essere sciolti, soprattutto per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico.

Nelle scorse ore è trapelata la notizia che Luca Salatino ha fatto la sua scelta: il romano si è fidanzato con Soraia e ha rifiutato Lilli dopo oltre tre mesi di frequentazione davanti alle telecamere.

Le anticipazioni che circoleranno stasera, invece, riguarderanno la decisione definitiva dell'altra tronista ancora nel cast: proprio in queste ore, Veronica Rimondi sta comunicando a Matteo e ad Andrea chi è il suo preferito, ovvero colui col quale intende iniziare una storia d'amore lontano dai riflettori.

Dubbi sul futuro di Gemma a Uomini e Donne

La registrazione che avrà luogo nelle prossime ore, potrebbe fare chiarezza su altre questioni che stanno molto a cuore ai fan di Uomini e Donne.

Da mesi si vocifera che Gemma Galgani sarebbe vicina all'addio definitivo al Trono Over ma, almeno fino ad ora, non è arrivata nessuna conferma ufficiale a ciò. La dama non è più al centro delle dinamiche del programma da tempo, e a sostituirla è stata proprio la sua cara amica Ida Platano.

A proposito della parrucchiera, chi ha assistito alle riprese del 18 maggio racconta che non ci sono stati sviluppi positivi nel suo rapporto con Riccardo. I due sono usciti a cena insieme un paio di volte ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro: anziché fare pace e darsi un'altra possibilità, la bresciana e il pugliese hanno discusso animatamente.

Non si sa cosa accadrà durante le vacanze nelle vite dei protagonisti del dating-show, quel che è certo è che alcuni di loro torneranno sicuramente a settembre per partecipare alla nuova edizione, mentre altri sono in bilico e potrebbero essere rimpiazzati da new entry nel parterre.

Pare difficile pensare che la redazione rinunci a Ida e a Riccardo visti gli ascolti record che fanno registrare gli appuntamenti interamente dedicati al loro tira e molla, più probabile sembra essere invece al limite l'uscita di scena di Gemma.