La Serie TV di origini turche Brave & Beautiful sta continuando a occupare la rete ammiraglia Mediaset, dal lunedì al venerdì, con tanti colpi di scena, registrando un ottimo share. Nella puntata che andrà in onda il 23 maggio 2022, come di consueto dalle ore 16:15 sino alle 17:30 circa, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), non sapendo ancora che in realtà Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) l’ha ingannato facendogli credere di aver abortito, le sfogherà tutta la sua rabbia per essersi sbarazzata del loro bambino. Intanto i due crederanno che Tahsin (Tamer Levent) abbia una malattia terminale, ma in realtà si tratterà solo di una messinscena.

Anticipazioni Brave & Beautiful, episodio del 23 maggio: Riza scatena la furia di Tahsin

Gli spoiler dell’episodio della serie tv, in programmazione su Canale 5 lunedì 23 maggio, raccontano che Mihriban (Devrim Yakut) si preparerà un discorso per convincere gli abitanti di Korludag a sceglierla come sindaco. Riza (Yiğit Özşener) approfitterà del momento per far sapere che Tahsin, il fondatore terriero di Korludag, gli ha regalato un albergo per risarcirlo dei trent’anni che ha dovuto trascorrere dietro le sbarre a causa di Adalet (Nihan Büyükağaç).

Il padre di Sühan, non appena saprà del gesto fatto dal perfido psicopatico, perderà le staffe per non aver rispettato la promessa di tenere segreta la notizia.

Cesur punta il dito contro Sühan, Cahide fa una scenata di gelosia al marito Korhan

A proposito di Sühan, farà sapere a Cesur che suo padre potrebbe morire da un momento all’altro per colpa di una malattia grave e incurabile con cui sta lottando. Tale confessione farà riavvicinare l’ex coppia, ma la serenità avrà le ore contate.

In particolare Cesur si scaglierà contro l’ex moglie per aver deciso di non portare avanti la gravidanza senza prima confrontarsi con lui.

Intanto, durante la festa che Mihriban organizzerà per presentare in maniera ufficiale la sua candidatura, ci sarà forte tensione non appena Cahide (Sezin Akbaşoğulları) vedrà Selen in confidenza con Korhan (Erkan Avcı), dato che non nasconderà la sua evidente gelosia rendendosi protagonista di una vera scenata.

La donna, infatti, mentre crederà che si tratti dell’amante di suo marito. Per tale ragione l’ex complice di Hulya (Zeynep Kiziltan) accuserà Korhan di aver intrapreso una tresca clandestina con la sua collega sotto lo sguardo di tutti i presenti.