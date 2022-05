Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Brave & Beautiful, che il pubblico italiano avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni turche dello sceneggiato, campione di ascolti delle reti Mediaset, segnalano che Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) deciderà di chiedere la mano di Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) dopo essere riusciti a riconciliarsi.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan confessa all'ex marito di non aver interrotto la gravidanza

Le trame di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente in tv annunciano una svolta importante per i protagonisti della Serie TV.

Tutto inizierà quando Suhan apprenderà che suo padre ha mentito sul suo stato di salute per legarla a sé e non permetterle di fare pace con Cesur. Una scoperta inquietante, che porterà la sorella di Korhan a decidere di concedere una seconda opportunità alla sua storia d'amore con l'ex marito, stufa di essere presa in giro dal padre. In questo frangente, Korludag jr sorprenderà il figlio di Fugen quando gli confiderà di non aver interrotto la gravidanza. L'uomo, a questo punto, deciderà di rinunciare almeno per il momento alla sua vendetta per il bene del bebè in arrivo. Dall'altra parte, Suhan deciderà di lasciare la tenuta di Tahsin e tornare a vivere da Cesur, nonostante lo avvisi che la loro storia è ancora in prova.

Cesur fa la proposta di nozze all'ex moglie

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Cesur accompagnerà l'ex moglie alla prima ecografia, che si svolgerà in una clima di festa. A tal proposito, l'uomo approfitterà di questa indagine medica per farle la proposta di nozze. Ed ecco, che il figlio di Fugen (Tilbe Saran) esprimerà il desiderio di Suhan, invitandola a raggiungerlo in un prato pieno di fiori colorati.

In questo frangente, il protagonista della serie tv dichiarerà alla Korludag jr tutto il suo amore per poi donarle lo stesso anello di fidanzamento, che aveva tolto durante il loro divorzio. Suhan, a questo punto, accetterà di sposare l'ex marito al termine di una romantica proposta di matrimonio.

Riza sviluppa una pericolosa ossessione per Suhan

Tuttavia, la coppia protagonista dello sceneggiato turco dovrà lottare ancora un po' prima di coronare il loro sogno d'amore. In particolare, Riza inizierà a pedinare Suhan, per la quale proverà una vera e propria ossessione. Un atteggiamento molto pericoloso, che peggiorerà a dismisura quando scoprirà che la donna è incinta di Cesur, il suo acerrimo nemico.

Dall'altra parte, Tahsin metterà alla prova il genero per dimostrare che è stato Riza a commissionare l'omicidio della madre Fugen a Salih.