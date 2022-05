Sulla rete ammiraglia Mediaset sta proseguendo la messa in onda della Serie TV Brave & Beautitul. Nel corso dell’episodio che i telespettatori vedranno il 2 giugno 2022 su Canale 5 Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün), stufa delle continue macchinazioni del padre Tahsin (Tamer Levent), darà una possibilità al suo rapporto con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). In particolare la fanciulla, dopo aver confessato all’ex marito di portare ancora in grembo il bambino che aspetta da lui, riprenderà la loro convivenza. In cambio però Cesur dovrà promettre alla sua amata di rinunciare una volta per tutte alla sua vendetta per il bene del loro figlio.

Intanto il signor Korludag farà i conti con l’ira di Sirin Turhan (Irmak Örnek), che lo affronterà non appena saprà che è stato lui a mettere fine all’esistenza di suo padre Salih (Okday Korunan).

Anticipazioni Brave & Beautiful, del 2 giugno: Sirin affronta Tahsin

Gli spoiler della puntata in programmazione su Canale 5 giovedì 2 giugno raccontano che Sirin, non appena vedrà il filmato che le consegnerà Sühan, non perderà tempo per avere un faccia a faccia con Tahsin. Quest’ultimo farà i conti con l’ira della fanciulla, visto che gli dirà di avere la prova per dimostrare la sua colpevolezza con l’omicidio di suo padre Salih. A questo punto la ragazza vorrà recapitare il video al procuratore Serhat (Serdar Özer), ma prima di recarsi al commissariato, dopo aver ricevuto una telefonata dall’ospedale, apprenderà del ricovero della madre Reyhan (Işıl Dayıoğlu) a causa di un malore.

Quando Sirin metterà piede nella struttura sanitaria, l’infermiera Necla (Cansu Türedi) la informerà che ha ricevuto una notizia falsa.

In realtà Tahsin, per sfuggire alla giustizia, avvertirà in tempo Riza (Yiğit Özşener) e servendosi dell’aiuto di Necla e Turan (Serhat Parıl) farà sostituire il cd nella borsa della figlia del suo defunto scagnozzo.

La ragazza, quando si recherà dal procuratore, non farà fatica ad accorgersi che il cd è stato scambiato con quello in cui suo padre ha ammesso il suo zampino con la morte di Fügen (Tilbe Saran).

Cesur apprende che Sühan non ha abortito, Tahsin deve intestare la sua tenuta a Riza

Intanto Sühan, dopo aver scoperto che suo padre le ha fatto credere di avere una malattia terminale per farla vivere con lui, sceglierà di essere sincera con Cesur, facendogli sapere di non aver abortito.

L’ex coppia sancirà un accordo: lei tornerà a condividere lo stesso tetto con l’ex marito, ma dovrà farle capire con i fatti di essersi lasciato davvero il passato alle spalle. Per finire Riza pretenderà che Tahsin gli intesti la sua tenuta, visto il favore che gli ha fatto con Sirin.