Sabato 21 maggio, i finalisti di Amici hanno rilasciato la loro prima intervista tv dopo la fine del programma. Tra i più attesi nel salotto di Silvia Toffanin, il vincitore della ventunesima edizione: Luigi Strangis ha parlato di tanti argomenti, anche del chiacchieratissimo rapporto con Carola Puddu. Molti fan del talent-show sperano in un futuro in coppia per gli allievi, ma al momento entrambi sono concentrati sulla carriera e poco sull'amore.

Le confidenze del protagonista di Amici su Canale 5

Si è da poco conclusa la messa in onda di una puntata di Verissimo attesissima dal pubblico: a distanza di meno di una settimana dalla finale, i ragazzi di Amici hanno rilasciato un'intervista esclusiva a Silvia Toffanin.

Tra i protagonisti più amati dell'edizione che si è appena conclusa, c'è ovviamente il vincitore Luigi: il cantante si è confidato su Canale 5, lasciandosi andare a belle parole sia per i compagni d'avventura che per tutte le persone che l'hanno spinto sul gradino più alto del podio.

La maggior parte dei sostenitori di Strangis, però, non vedevano l'ora di scoprire la risposta del loro beniamino su una domanda che tutti vorrebbero fargli: come vanno le cose con Carola?

La presentatrice Mediaset non si è lasciata sfuggire quest'occasione e ha indagato sul rapporto che i due allievi della scuola stanno coltivando da quando le telecamere si sono spente.

La dichiarazione della danzatrice di Amici

Silvia Toffanin ha ricordato ai telespettatori e a Luigi le bellissime parole che Carola ha detto pochi giorni dopo la sua eliminazione da Amici.

Spiazzando fan e curiosi, proprio nel salotto di Verissimo la ballerina classica ha fatto una dichiarazione d'amore a Strangis, seppur nella consapevolezza che i suoi sentimenti non erano contraccambiati.

Maria De Filippi ha mostrato al cantante l'intervista di Puddu quando lui era ancora nella scuola, dopodiché ha messo i due ragazzi in contatto telefonico per farli parlare un po'.

A distanza di qualche settimana da quel momento, oggi è toccato al vincitore di Amici rispondere ad alcune domande sul suo chiacchieratissimo legame con Carola, quello che per mesi ha fatto sognare tantissimi spettatori anche se non si è mai trasformato in una storia d'amore.

La gioia per il trionfo ad Amici

Se nei giorni scorsi si è limitato a elogiare Carola descrivendola come una persona meravigliosa alla quale vuole molto bene, a Silvia Toffanin Luigi ha detto qualcosa in più.

"So cosa vuoi chiedermi", ha esordito il giovane visibilmente imbarazzato quando la presentatrice ha toccato l'argomento che sta a cuore a tantissimi fan di Amici.

"In casa è stato difficile, sono sempre stato sincero. Le voglio bene e non mi andava di vivere una cosa di cui non ero convinto", ha fatto sapere il vincitore della ventunesima edizione del talent di Maria De Filippi.

"Ci incontreremo e non so cosa succederà in futuro. Al momento non ho molto tempo da dedicare ad una persona, penso alla musica. Ai fan della coppia dico che quel che sarà sarà", ha aggiunto il calabrese senza sbilanciarsi troppo su quello che intende fare nel futuro prossimo con l'ex compagna di classe.

Luigi ha anche promesso che andrà a vedere Carola a teatro quando sarà Giulietta, che rimarranno in contatto ma che ora non sa se il loro legame potrà evolversi in un amore oppure se resterà soltanto una tenera amicizia.

Il giovane, dunque, ha ribadito un concetto già espresso ultimamente su Puddu: le vuole bene, la rivedrà impegni permettendo e non esclude che possa nascere qualcosa, anche se attualmente è concentrato sulla musica e sull'album in uscita il 3 giugno.