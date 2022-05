Attimi di pura tensione si vivranno nel corso delle puntate di Brave & Beautiful trasmesse a breve su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato raccontano che Cesur Alemdaroğlu cadrà in una trappola. L'uomo, infatti, rischierà di morire per colpa di Riza Soyozlu.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Riza in fuga dalla prigione

Le anticipazioni di Brave & Beautiful rivelano che Riza apparirà disposto a tutto pur di eliminare il suo acerrimo nemico.

Tutto inizierà quando il criminale riuscirà a fuggire dalla prigione, aiutato dal fedele Turan. Soyozlu, infatti, verrà portato al pronto soccorso dopo essersi contuso volontariamente il viso.

L'uomo, a questo punto, chiederà di essere accompagnato in bagno, dove troverà una pistola. Ed ecco che il fratello di Adalet non indugerà a sparare contro i due poliziotti durante il viaggio di ritorno, ottenendo così la libertà.

Ovviamente la notizia dell'evasione di Riza farà preoccupare Serhat, il quale crederà che l'uomo voglia punire Suhan e Cesur. Per questo motivo deciderà di mettere la coppia sotto copertura. Purtroppo i sospetti dell'uomo si riveleranno certezze, infatti Soyozlu inizierà a minacciare Alemdaroğlu.

Soyozlu vuole incontrare Cesur

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Riza chiederà a Cesur di avere una resa dei conti e lo inviterà a seguire una pista per raggiungere il suo nascondiglio.

In questo frangente il fratello di Adalet obbligherà il nemico a non farne parola con la polizia, ma l'imposizione del criminale non verrà rispettata da Alemdaroğlu, visto che le sue intenzioni verranno scoperte da Suhan. Pertanto,il protagonista preferirà non mettere a repentaglio la vita della compagna e del figlio che attende.

Cesur si recherà nei pressi di una villa dopo aver seguito gli indizi lasciati dal criminale sopra un quotidiano. Purtroppo il figlio di Fugen sarà all'oscuro che Soyozlu gli ha teso una trappola per ucciderlo.

Alemdaroğlu illeso dopo essere caduto nella trappola del criminale

RIza legherà una pistola alla maniglia di una porta, in modo che Cesur venga colpito dai proiettili una volta aperta.

L'uomo cadrà nella trappola del fratello di Adaletm, ma fortunatamente non riporterà ferite mortali, in quanto Serhat lo aveva obbligato a indossare un giubbotto antiproiettile. Per questo motivo l'uomo tornerà illeso tra le braccia di Suhan, sebbene i pericoli per la coppia non siano ancora finiti.

Riza scoprirà che Cesur si è messo d'accordo con le forze dell'ordine, disobbedendo così all'accordo che avevano preso. Di conseguenza il fratello di Adalet mediterà una nuova vendetta, che potrebbe consumarsi durante le nozze tra Suhan e il compagno previste per la domenica successiva.