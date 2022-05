Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma a breve su Canale 5. Le trame turche della serie tv rivelano che Reyhan avrà una reazione sopra le righe quando scoprirà che Tahsin Korludag è niente meno che l'assassino del suo defunto marito Salih, il tirapiedi di Riza (Yiğit Özşener).

Anticipazioni Brave & Beautiful: Sirin e la madre piangono la morte di Salih

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse nei prossimi giorni in televisione rivelano che Reyhan sarà protagonista di un vero e proprio colpo di testa.

Tutto inizierà quando Tahsin ucciderà Salih durante una colluttazione. L'uomo, a questo punto, sarà costretto a sottostare a tutti i ricatti di Riza. Quest'ultimo, infatti, lo priverà dell'albergo di sua proprietà e di altre faccende, minacciando di rendere noto il video in cui si sbarazza del suo scagnozzo. A tal proposito, Sirin (Irmak Örnek) e la madre piangeranno disperate la morte del congiunto. Tuttavia, i guai non termineranno qui visto che la vedova di Salih verrà licenziata dal suo posto di lavoro. Per questo motivo, Korhan si dichiarerà disposto ad assumerla nella sua tenuta.

Cahide confessa a Reyhan che Tahsin ha ucciso suo marito

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Suhan, Cesur, Kemal, Sirin e Korhan saranno sicuri che Salih è morto per mano di Tahsin.

Purtroppo non avranno la prova regina per dimostrare la colpevolezza del signor Korludag. A tal proposito, Sirin pretenderà che sua madre venga tenuta all'oscuro per paura delle eventuali ripercussioni. Il segreto purtroppo non durerà a lungo. Cahide, infatti, non riuscirà a tenere la lingua a freno, finendo per spifferare a Reyhan che suo marito Salih è stato ucciso da Tahsin durante una colluttazione.

La madre di Sirin accoltella il signor Korludag

Una notizia, che ovviamente sconvolgerà la madre di Sirin, che in preda all'ira si armerà di un coltello per dirigersi presso la tenuta di Suhan. Qui, nascerà un fortissimo scontro dove Reyhan non esiterà ad accoltellare Tahsin. Per questo motivo, il signor Korludag cadrà a terra privo di sensi, finendo per battere la testa contro una masso.

La vedova di Salih, a questo punto, fuggirà con il coltello in mano mentre Hulya presterà immediatamente soccorso all'uomo ferito.

Tuttavia, quest'ultima non potrà indicare la responsabile dell'aggressione, in quanto lontana dal luogo della tragedia. Tahsin, a questo punto, verrà ricoverato in clinica dove le condizioni di salute appariranno subito gravissime. Alla fine, i medici lo sottoporranno ad una delicata operazione chirurgica, che richiederà una trasfusione di sangue.