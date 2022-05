Drammatici momenti si vivranno a Brave & Beautiful, il popolare sceneggiato che sta tenendo alta l'attenzione su Canale 5. Gli spoiler turchi delle prossime puntate narrano che Bulent metterà in azione una diabolica vendetta ai danni di Hulya grazie alla complicità di Cahide.

Cahide incastra Bulent

Le anticipazioni di Brave & Beautiful rivelano che Bulent diventerà sempre più cattivo nel corso delle prossime puntate.

Tutto inizierà quando Hulya darà a Cahide la prova per incastrare il figlio di Mihriban. La Korludag, a questo punto, deciderà di consegnare il dvd compromettente a Cesur che lo farà subito vedere a Banu, così che possa scegliere se denunciare o meno il fidanzato con il quale ha intenzione di convolare a giuste nozze.

L'avvocatessa a questo punto troncherà la storia con Bulent, sebbene decida di non sporgere denuncia nei suoi confronti. L'uomo, così smascherato, se la prenderà con Hulya tanto da cercare di strangolarla. Tuttavia, il figlio di Mihriban non si darà per vinto e studierà un piano ancora più cattivo.

La moglie di Korhan costretta a rapire Muzzafer

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful Bulent minaccerà Cahide di portare alla luce tutte le sue malefatte, tra cui il tentato omicidio ai danni di Suhan, se non lo aiuterà a vendicarsi di Hulya. In dettaglio, la moglie di Korhan dovrà rapire Muzzafer. In questo modo, il figlio di Mihriban fingendosi un altra persona ricatterà la Yildirim sui nastri che hanno portato alla luce la sua colpevolezza nell'incendio appiccato all'abitazione di Cesur.

All'inizio, Cahide rifiuterà la proposta per poi cambiare idea. Difatti, la Korludag farà di tutto purché il piano di Bulent vada in porto.

Hulya sospetta che ci sia Turan dietro alla scomparsa del figlio

La moglie di Korhan chiederà a Hulya se Tahsin ha preso le medicine per curare la sua mancanza di memoria, avvenuta dopo l'aggressione subita per colpa di Reyhan.

Cahide, a questo punto, approfitterà dell'allontanamento della donna per prendere Muzzafer e scappare dalla tenuta. Poi, la Korludag consegnerà il bambino a Bulent.

Dall'altra parte, la Yildirim accuserà una domestica al loro servizio della scomparsa di suo figlio. Ben presto, la ragazza sarà raggiunta da una telefonata da parte di una presunta banda di sequestratori.

In questo frangente, Hulya (Zeynep Kızıltan) capirà che dietro tutto questo c'è lo zampino di Turan, lo scagnozzo di Riza e vero padre di suo figlio, sebbene il colpevole sia ben altro. Quale sarà la reazione della madre di Muzzafer alla scoperta della verità? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per saperlo.