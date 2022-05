Nel corso dee nuove puntate di Brave and Beautiful, Cahide metterà in atto un altro dei suoi diabolici piani. Approfitterà della perdita di memoria di Tashin per dirgli che Korhan vuole divorziare da lei in quanto innamorato di un'altra donna. Ovviamente Korhan non avrà nessuna amante. L'unica cosa vera è che vorrà realmente divorziare dalla moglie e inoltre vorrà la custodia della bambina che sta per nascere. Tashin crederà alla versione della nuora e scatenerà la sua ira contro Korhan.

Korhan vuole il divorzio da Cahide e anche la custodia della figlia

La perdita di memoria di Tashin aprirà nuovi scenari in Brave and Beautiful e di questo se ne approfitterà Cahide. Infatti Korhan, nonostante i dissapori avuti in passato, starà vicino al padre durante la convalescenza e chiederà a Cahide di tornare a vivere con lui alla tenuta. Non sarà un ritorno di fiamma, visto che Korhan metterà subito in chiaro che quando Tashin starà meglio lui chiederà il divorzio. Inoltre vorrà anche la custodia della figlia che starà per nascere. Cahide ovviamente non prenderà affatto bene questa cosa e inizierà a mettere in atto alcuni diabolici piani.

Cahide fa credere a Tashin che Korhan l'ha tradita: spoiler Brave and Beautiful

In Brave and Beautiful il pubblico vedrà Cahide fingere una crisi di pianto di fronte a Tashin. La donna rivelerà al suocero che Korhan ha intenzione di divorziare e che vuole abbandonarla ancora incinta. Non solo, gli farà credere che Korhan l'ha tradita con un'altra donna.

Sentite queste parole Tashin andrà su tutte le furie e crederà a quanto riferitogli da Cahide. Avendo perso la memoria e non ricordando gli ultimi quattro anni di vita, Korludag senior non ricorderà neppure di tutti gli inganni messi in piedi da Cahide con Hulya. Pertanto Tashin si schiererà dalla parte di Cahide e affronterà a muso duro il figlio Korhan.

Tashin si schiera con Cahide e scatena la sua ira contro Korhan

Dando uno sguardo alle trame delle puntate che andranno in onda nel corso del mese di giugno, Tashin avrà un violento litigio con Korhan, durante il quale gli intimerà di non lasciare Cahide. Tashin quindi passerà alle minacce. Cahide sembrerà aver raggiunto il suo scopo, ma resta da capire se e quando Tashin recupererà la memoria e se si ricorderà di tutti gli inganni messi in piedi dalla nuora. Nel frattempo, però, Cahide avrà la protezione del suocero. Korhan a questo punto non saprà più cosa fare e sarà sempre più nervoso. Sfogherà la sua collera sui lavoratori dell'azienda, tanto che Mihriban arriverà a rimproverarlo dicendogli che assomiglia sempre di più al padre.

Intanto Cahide, non contenta, farà credere allo smemorato Tashin che Adalet se n'è andata via dalla Turchia e che si è sposata con un altro uomo. Resta da capire per quale motivo gli dirà una tale menzogna.