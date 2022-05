La puntata di Un Posto al sole di venerdì 27 maggio in onda su Rai 3 chiude la settimana di programmazione. L'episodio va in onda su Rai 3 alle 20:50 circa e su RaiPlay in streaming, dove può essere rivisto anche in replica. C'è grande tensione tra Lara e Roberto, che non riescono a trovare un punto di accordo. Il malore che ha colto all'improvviso la povera Martinelli cambierà completamente le trame. Resta il fatto che Ferri non ne vorrà sapere di lei e, secondo le anticipazioni, farà di tutto per riconquistare la fiducia di Marina, riuscendoci.

Nel frattempo, continuano le operazioni di Nicotera per debellare il clan degli Argento. Attenzione alle prossime puntate di Upas, perché il figlio di uno dei superstiti renderà la vita impossibile a Raffaele, che verrà minacciato e picchiato. Non solo lui finirà nel mirino del pericoloso Lello, dunque occhi ben aperti. Arriva finalmente il momento della resa dei conti tra Cerruti e Sarti, con Sasà pronto a prendere una decisione definitiva: che cosa accadrà tra i due?

Un Posto al sole, anticipazioni del 27 maggio 2022

Nicotera spende la sua vita per far trionfare la giustizia, consapevole del fatto di svolgere un lavoro molto pericoloso non solo per lui, ma anche per chi gli sta intorno. Viola ha già ricevuto degli avvertimenti, che ha tuttavia ignorato e che sono rimasti tali.

Diversa sarà la situazione di Raffaele che, nelle prossime puntate, sarà in serio pericolo.

Dopo l'arresto di vari componenti della famiglia Argento, Nicotera è soddisfatto, ma ignaro di quanto sta per accadere. Tutto il quartiere è invece nel panico, sapendo bene che i sopravvissuti non ci metteranno molto a vendicarsi. E, come confermano le anticipazioni di Un Posto al sole, Raf verrà preso di mira proprio da uno dei figli del clan, che lo metterà con le spalle al muro.

Nei nuovi episodi, il povero Giordano non saprà che fare e arriverà addirittura a rivolgersi a Elvira.

Lara disperata vuole lasciare Napoli

La gravidanza di Lara ha sconvolto la vita di Roberto, che mai si sarebbe aspettato di diventare padre (o almeno, pensare alla sola possibilità, visto come stanno le cose). Ormai senza speranza, la povera Martinelli si è rivolta a Serena e Filippo, che le hanno offerto il loro sostegno, disapprovando il comportamento di Ferri.

Quando tutto sarà sul punto di diventare irrecuperabile, Lara deciderà di lasciare la città. Nelle nuove puntate, però, Roberto la spiazzerà con una proposta inaspettata. Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, Lara sarà a casa di Roberto spiazzando Cristina, alla quale Ferri dovrà dare delle spiegazioni plausibili.

Cerruti e Sarti alla resa dei conti, spoiler Upas

Rossella è sempre più in crisi, confusa anche dall'inaspettato riavvicinamento tra Silvia e Michele. Quanto successo con il suo paziente per colpa di una distrazione l'ha colpita nel profondo ed è sempre più certa di non poter continuare a lavorare in queste condizioni.

Infine, nella puntata del 27 maggio, proseguirà la resa dei conti tra Sasà e Bruno, che arriverà a una svolta. A prendere una decisione sarà Cerruti: perdonerà il compagno? Non resta che attendere la messa in onda del nuovo episodio per scoprirlo.