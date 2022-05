Cambio programmazione in casa Rai per le prossime settimane del mese di giugno. Le novità riguarderanno sia la fascia del daytime sia quella della prima serata, dove ci sarà spazio per una serie di nuovi titoli ma anche per la riproposizione di fiction che sono andate già in onda nel corso della passata stagione televisiva.

Con l'arrivo dell'estate, infatti, riparte la stagione delle repliche anche se, quest'anno, la Rai ha scelto di far riposare la soap Il Paradiso delle signore, che non proseguirà ininterrottamente per tutta la calda stagione, ma sarà sostituita dalla serie spagnola Sei Sorelle.

Stop Il Paradiso delle signore, debutta Sei Sorelle: cambio programmazione Rai giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo maggio 2022 interesserà in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà all'uscita di scena della soap opera Il Paradiso delle Signore dal palinsesto della rete ammiraglia.

Il prossimo 30 maggio, infatti, al posto delle repliche della soap opera pomeridiana con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, andranno in onda le puntate della prima stagione di Sei Sorelle, una nuova soap che arriva dalla Spagna e che si appresta a bissare il successo delle serie "cugine" trasmesse in questi anni su Canale 5.

Sei Sorelle sarà il prodotto di punta della programmazione estiva di Rai 1: secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti della tv di Stato attenderebbero con trepidazione il responso del pubblico verso questa nuova soap che sostituirà Il Paradiso delle signore, fino a metà settembre.

Il Paradiso delle signore a rischio cancellazione

Nel caso in cui gli ascolti dovessero essere positivi per tutta l'estate, non si esclude che la Rai possa decidere di puntare su altre produzioni estere per tenere accesa la fascia del pomeriggio, rinunciando così a Il Paradiso delle signore, che avrebbe dei costi di produzione particolarmente elevati per la fascia del primo pomeriggio.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, il cambio programmazione Rai del mese di giugno riguarderà anche la fascia del primissimo pomeriggio post TG 1.

Al termine di "Oggi è un altro giorno", infatti, ci sarà spazio per le repliche delle vecchie stagioni di Don Matteo, che continuerà ad essere la fiction cardine del palinsesto estivo di Rai 1.

Don Matteo fa bis e raddoppia per l'estate: cambio programmazione Rai giugno

Solitamente le repliche della serie con Terence Hill sono sempre andate in onda nella fascia del mezzogiorno ma, quest'anno, slitteranno alle ore 14:00, lasciando poi la linea alla soap Sei Sorelle.

Inoltre, sempre a partire da giugno, ci sarà spazio anche per le repliche di Don Matteo 12 ma questa volta in prime time, di giovedì sera.

Tra le fiction che verranno riproposte a partire dal mese di giugno, va segnalata anche Mina Settembre, la fortunatissima serie con Serena Rossi, che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva con le puntate inedite della seconda serie.

Su Rai 2, invece, per questa estate dovrebbe debuttare un nuovo show musicale, sulla falsariga del compianto Festivalbar, che vedrebbe alla conduzione la coppia composta da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il programma dovrebbe toccare varie piazze italiane portando in scena quella che sarà la musica di questa estate, con i vari artisti del momento.