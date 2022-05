Scott Speedman, conosciuto come Nick Marsh nella serie tv Grey's Anatomy, è un chirurgo esperto di trapianto a livello mondiale. Laureato alla Mayo Clinic, dove, durante la sua specializzazione, nonostante avesse scoperto di avere una predilezione per molte altre specialità come cardiochirurgia o neurochirurgia, ha scelto questa strada per poter viaggiare di più.

Nick Marsh: prima volta in Grey's Anatomy

In Grey's Anatomy spunta per la prima volta durante la 14^ stagione. Chiamato al Grey Sloan Memorial per eseguire un trapianto al fegato di un paziente.

Poche settimane prima era stato lui a subire un intervento di trapianto renale e, proprio durante la visita al Grey Sloan, collassa. Da qui parte il primo incontro con Meredith e la loro storia ritornerà nell'ultima stagione in onda. Alla fine di questo intervento, il dottor Marsh, ritorna in Minnesota lasciando il pubblico e quell'amore che stava per nascere con la Grey, in sospeso.

Il ritorno di Marsh in Grey's Anatomy

A tutti i fan che erano rimasti male sapendo che Nick Marsh non sarebbe rimasto per più di una puntata della 14° stagione: ecco che riappare nella 18^ stagione. Dopo che tutti avevano dimenticato il suo volto, l'autrice decide di rilanciarlo. Krista Vernoff ha deciso e preso in considerazione di farlo ritornare nella 18^ stagione per via dell'amicizia tra la protagonista Ellen Pompeo e l'attore Speedman nella vita reale.

Questo ritorno farà sentire meno la tristezza per l'uscita di scena di Jesse WIlliams.

Al momento bisogna aspettare e vedere se le intenzioni di Krista Vernoff sono quelle di creare un triangolo amoroso tra Meredith, Nick e Cormac Hayes. Lo scopriremo solamente nella 19 stagione.

Personalità di Nick Marsh

Nick Marsh è una persona semplice, con cui è piacevole parlare, adora il suo lavoro, viaggiare e soprattutto ama le avventure: le vede come una sfida.

Se dovessero andare male ha comunque provato a farlo, il risultato ne vale sempre la pena.

Il suo migliore amico gli ha donato il rene. Sono amici da sempre, fin da bambini.

Nick nelle relazioni

Durante la sua permanenza al Grey Sloan per un intervento al fegato, filtrò con Meredith Grey. I due, come si può ricordare dalla 14^ stagione, chiacchierarono per molto tempo in attesa dei risultati di laboratorio di Nick.

Meredith, a fine giornata, si confida con Alex che Nick è stato il primo a farle provare qualcosa dopo la perdita di Derek.

Dalle ultime puntate della 18^ stagione Meredith va in Minnesota per lavoro e, durante una cena, incrocia lo sguardo di Nick. Ha detto a Meredith che non si innamora facilmente, che lo fa raramente e si stava innamorando di lei. Chissà che non sbocci una nuova fiamma per Meredith Grey che la porterà definitivamente in Minnesota?