Nuovi scontri saranno al centro delle nuove puntate di Brave and Beautiful in programma a breve su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV rivelano che Cesur Alemdaroğlu si troverà sul punto di uccidere Riza Soyozlu dopo aver scoperto che ha eliminato suo madre Fugen. Ma le sue intenzioni saranno fermate dalla promessa fatta a Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) .

Anticipazioni Brave and Beautiful: Tahsin sa che Fugen è stata uccisa da Salih e Riza

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano un nuovo colpo di testa di Cesur.

Tutto sarà collegato alla morte di Fugen, uccisa da Salih su ordine di Riza (Yiğit Özşener). Tahsin, a questo punto, penserà di sfruttare la situazione a suo vantaggio quando recupererà un biglietto che dimostra la colpevolezza del cognato nell'assassinio di Fugen. Il signor Korludag, infatti, dimostrerà di non poterne più dei ricatti di Soyozlu, tanto da chiedere di poter vedere Cesur nella sua abitazione, dove gli mostrerà il foglietto incriminato per poi buttarlo nel camino. Alla fine il protagonista, visto che le prove sono state bruciate, deciderà di farsi giustizia da solo dopo la distruzione della prova contro Riza.

Cesur riprende la sua vendetta nonostante le implorazioni di Suhan

Nelle puntate turche di Brave and Beautiful, Cesur si farà nuovamente coinvolgere dai problemi famigliari dopo aver giurato a Suhan di stare alla larga dalla sua vendetta personale su Riza, visto il bambino in arrivo e le nozze in arrivo.

L'uomo, infatti, continuerà nel suo piano scellerato, nonostante le implorazioni di Suhan Korludag. Alemdaroğlu, a questo punto, si metterà alla ricerca di Riza, tanto da perlustrare l'intera cittadina. il direttore dell'albergo, su suggerimento di Tahsin, gli spiffererà il nascondiglio dove si trova Soyozlu. Per questo motivo Cesur metterà momentaneamente fuori gioco Turan per poi affrontare il fratello di Adalet.

Il protagonista non riesce a sparare a Soyozlu per amore di Korludag

Alemdaroğlu si farà prendere dai rimorsi di coscienza dopo aver messo Riza al tappeto. Cesur, infatti, non riuscirà a sparare al suo nemico dopo aver ripensato alla promessa fatta Suhan: avrà paura di perdere l'amore della sua vita e di non poter far da padre al bambino, poiché se uccidesse Soyozlu finirebbe il resto della sua vita in carcere.

Tuttavia l'uomo preciserà al fratello di Adalet di aver intenzione di dimostrare la sua colpevolezza davanti a un giudice, per poi recarsi da Suhan per convincerla a non lasciare la loro abitazione. Purtroppo la donna non avrà nessuna intenzione di perdonarlo, tanto da rimettere tutto in discussione.