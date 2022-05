Nella serata di martedì 24 maggio andrà in onda il nono episodio della tredicesima stagione di Don Matteo. Durante la puntata ci sarà un'emergenza e Anna dovrà vivere con Ines, nel frattempo, Marco e Nino trameranno alle spalle di Olivieri. Purtroppo, le condizioni di Greta si aggraveranno e Federico non si darà pace per le condizioni di salute della sua fidanzata.

Don Matteo 13, anticipazioni 24 maggio: Marco e Nino tramano alle spalle di Anna

Marco e Nino confabuleranno alle spalle di Anna. I due colleghi della caserma di Spoleto, infatti, trameranno qualcosa e Olivieri non si accorgerà di quanto architetteranno Cecchini e Nardi.

La nona puntata della tredicesima stagione di Don Matteo si intitolerà "Il coraggio di credere" e i protagonisti della fiction di Rai 1 si troveranno ad affrontare un'emergenza. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda nella serata di martedì 24 maggio, però, non rivelano che tipo di imprevisto dovranno fronteggiare i personaggi della soap. L'unica cosa certa, al momento, è che Anna, a causa del problema che succederà, dovrà ospitare la piccola Ines a casa sua. Per qualche giorno, infatti, Olivieri vivrà con la bambina e Marco e Nino coinvolgeranno la piccola in una missione segreta, senza farlo sapere alla figlia di Elisa. Cosa architetteranno Nardi e Cecchini? Anna si arrabbierà quando scoprirà le intenzioni dei suoi colleghi?

Trama di Don Matteo del 24 maggio: Anna si chiede se potrà essere una buona madre

Nel frattempo, la convivenza fra Anna e Ines proseguirà e i momenti trascorsi con la bambina, porteranno Olivieri a farsi delle domande. La figlia di Elisa, infatti, stando a stretto contatto con la bimba del suo ex fidanzato, si troverà a interrogarsi sulla sua vita e a porsi delle domande.

In particolar modo, nella puntata di Don Matteo del 24 maggio, l'ex compagna di Marco Nardi si chiederà se, in futuro, possa essere una buona madre per un ipotetico bambino. Attualmente, però, non è chiaro se Anna riuscirà a risolvere i suoi dubbi e a darsi delle risposte.

Episodio del 24 maggio di Don Matteo: Greta si aggrava

Nell'ottavo episodio di Don Matteo, Greta si era sentita male. La fidanzata di Federico, infatti, aveva avuto un malore e aveva appreso che la malattia, contro la quale aveva combattuto per diverso tempo, era tornata. Purtroppo, le condizioni della ragazza si aggraveranno e nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di martedì 24 maggio, non ci saranno buone notizie. Infatti, Greta sarà grave e, a quel punto, Federico non si darà pace. Il fratello di Clementino si sentirà impotente di fronte ai problemi di salute della sua compagna, ma architetterà qualcosa, per non stare con le mani in mano. Cosa deciderà di fare Federico per la sua fidanzata? Non resta che attendere il nono episodio di Don Matteo, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.