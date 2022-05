Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la serata di lunedì 30 maggio ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Silvia deciderà di lasciare Napoli, per recarsi qualche giorno da Giancarlo. Nel frattempo, anche Lara vorrà rifarsi una vita lontano dal capoluogo campano, ma Roberto le farà una proposta inaspettata. Inoltre, durante la serata, ci sarà spazio anche per le vicende lavorative di Nicotera, ma il marito di Viola, una volta tornato a casa, vorrà staccare la spina, dedicandosi alla famiglia.

Un posto al sole, trama 30 maggio: Silvia lascia Napoli e va a Bari

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Silvia è stata combattuta fra Rossella e il suo compagno Giancarlo. La dottoressa Graziani ha chiuso la relazione con Riccardo Crovi ed ha passato momenti difficili, pertanto, la proprietaria di Caffè Vulcano ha preferito accantonare i suoi progetti con Todisco, mettendo davanti il benessere di sua figlia, consolandola nel periodo triste vissuto. Il banchiere, invece, recentemente, ha ottenuto un avanzamento di carriera a Bari e Giancarlo, quindi, ha deciso di trasferirsi in Puglia. Graziani ha evitato di raggiungere il fidanzato, per i problemi familiari avuti ma, nell'episodio del 30 maggio, la mamma di Rossella cambierà idea e lascerà Napoli, per andare da Todisco.

Un posto al sole, episodio 30 maggio: Silvia lascia il Caffè Vulcano a Samuel e Nunzio

Silvia deciderà di andare qualche giorno a Bari dal suo fidanzato. Il momento scelto da Graziani, però, non sarà casuale, perché l'imprenditrice deciderà di allontanarsi da Napoli, anche per evitare fraintendimenti con Michele. Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, infatti, Saviani era rientrato nel capoluogo campano, riavvicinandosi alla sua ex e, a causa della presenza del giornalista in città, Silvia preferirà andare in Puglia.

Infatti, l'intento della mamma di Rossella sarà quello di non dare spazio alle ambiguità nel rapporto con Michele, mantenendo fede all'impegno preso con Giancarlo. Nel frattempo, per trascorrere qualche giorno lontano da casa, nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 30 maggio, Silvia lascerà il Caffè Vulcano nelle mani di Samuel e Nunzio.

Un posto al sole, puntata 30 maggio: Lara vuole partire, ma Roberto la ferma

Anche Lara deciderà di allontanarsi da Napoli, dopo la delusione amorosa, avendo visto naufragare i suoi progetti sentimentali con Roberto. Martinelli, infatti, aveva capito che il papà di Filippo non aveva mai dimenticato Marina e, pertanto, aveva iniziato a meditare vendetta nei confronti di Giordano e Ferri. L'inaspettata gravidanza, però, ha stravolto i piani di Lara, cambiando le carte in tavola. Nella puntata che andrà in onda il 30 maggio, Martinelli sarà in procinto di lasciare il capoluogo campano, ma Roberto le farà una proposta inaspettata. Cosa avrà in mente Ferri? Le anticipazioni dell'episodio non rivelano cosa dirà l'imprenditore alla donna.

Nel frattempo, Nicotera sarà ancora alle prese con i criminali e manterrà la linea dura con Tregara. Una volta rientrato a casa di Raffaele, però, il marito di Viola deciderà di staccare la spina dal lavoro e dedicarsi agli affetti familiari. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.