L'Eurovision song contest è uno degli eventi musicali più importanti al mondo, tanto da essere molto atteso. Grazie alla vittoria dell'Italia della scorsa edizione, quest'anno Torino ha avuto l'onore di ospitare la kermesse canora. L' evento segna anche il ritorno in tv di Laura Pausini, la cantante italiana tra le più famose al mondo. L'artista è stata scelta insieme ad Alessandro Cattelan e Mika per presentare le tre serate dell'ESC 2022. Nel corso della prima serata, il trio ha convinto da subito il pubblico per bravura, brio e simpatia.

Tuttavia, nonostante l'approvazione della maggioranza dei telespettatori, c'è qualcosa che non è piaciuto.

In questa tipologia di eventi anche l'occhio vuole la sua parte, difatti molto spesso viene data una certa rilevanza anche al look da sfoggiare: gli abiti indossati della Pausini non sono piaciuti ad alcuni telespettatori. La cantante per l'occasione, ha deciso di puntare sul rosa shocking, una tonalità molto in voga di questa primavera.

Laura Pausini al timone dell'Eurovision 2022

Torna l'evento musicale più atteso dell'anno: l'Eurovision Song Contest, una kermesse canora, alla quale partecipano artisti di svariate nazionalità, rappresentando il proprio Paese. Dopo la vittoria dello scorso anno dei Maneskin, l'Italia è stata scelta come luogo in cui svolgere l'evento musicale. Al timone delle tre serate ci sarà un tris di artisti molto amati: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Il trio, ieri sera 10 maggio, ha inagurato l'ESC 2022, conquistando da subito l'approvazione del pubblico. I presentatori, infatti, sono stati scelti per la loro bravura e soprattutto la loro empatia con i fan. Tuttavia, i look della Pausini non sono piaciuti a molti dei telespettatori.

I look di Laura Pausini non sono piaciuti

I vestiti indossati da Laura Pausini nel corso della prima serata dell'Eurovision non hanno convinto una parte del pubblico. L'artista, per il debutto sul palco del Palaolimpico di Torino, ha puntato sul rosa, esattamente sulla tonalità Schiapparelli. Gli abiti indossati da Pausini sono firmati Valentino, una maison molto amata dalla cantante.

Il primo vestito, lungo e con scollo a barca, è stato impreziosito da braccali gioiello. Decisamente più stravagante il secondo: lunghissimo, con un mantello ed uno spacco laterale che ha messo in evidenza le scarpe ed i collant en pendant. Per la terza uscita, invece, la cantante ha optato per un abito tempestato di cristalli.

Alcuni telespettatori, ai quali non è piaciuto il gusto della Pausini, hanno espresso le proprie critiche su Twitter. Qualcuno ha scritto: "La Moda italiana messa in ginocchio da vestiti della Pausini", un altro ha tirato in ballo la saga di Harry Potter: "Laura Pausini sembra Piton in abiti da cerimonia".