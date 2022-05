Fedez e Chiara Ferragni hanno incontrato le sorelle Gigi e Bella Hadid durante il Met Gala 2022 a New York. L'incontro tra i Ferragnez e le due top model è avvenuto durante l'after party di Cardi B. Nell'occasione, Gigi ha abbracciato inaspettatamente Fedez. Non erano presenti i figlioletti di Chiara e Federico Lucia, che sono rimasti con i nonni a Milano. Il Met Gala 2022 è uno degli eventi di moda più celebri a livello internazionale. La manifestazione è annuale e il suo svolgimento è finalizzato alla raccolta fondi destinata al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.

Il Met Gala è un must per ogni appassionato di cultura fashion. Numerose le star partecipanti al Met Gala che non vedono l'ora di mettere in mostra i loro capi di abbigliamento e gli accessori più trendy. Ogni edizione del Met Gala ha un tema ben preciso e quello del 2022 ha avuto come argomento il Guilded Glamour.

Met Gala 2022: presenti anche le sorelle Hadid

Al Met Gala 2022 erano presenti anche le sorelle Gigi e Bella Hadid. Chiara Ferragni conosce molto bene le due famose top model. L'influencer milanese ha avuto più volte occasione di interagire con le sorelle Hadid durante gli eventi fashion in quel di Milano e le tre partecipano insieme a ogni sfilata come se fossero amiche di vecchie data.

Al riguardo, Fedez non ha mai nascosto di stimare Gigi Hadid. Ogni volta che la moglie di Zayn Malik si trova a Milano, il rapper non perde occasione di scherzare con la moglie Chiara riguardo al desiderio di scattare delle foto assieme a Gigi. L'unico ostacolo è che Fedez non conoscerebbe una parola d'inglese e avrebbe dunque difficoltà a interagire con la top model.

Ne consegue che a ogni incontro, il 33enne è costretto a chiedere aiuto alla moglie affinché possa avvicinarsi a Gigi Hadid.

Gigi Hadid ha abbracciato Fedez

Qualcosa però sembra essere cambiato e Fedez è riuscito a interagire con Gigi Hadid, finalmente, senza l'intermediazione di Chiara Ferragni. Dopo la serata di gala, infatti, i Ferragnez hanno incontrato le sorelle Hadid nel corso dell'after party di Cardi B.

Quando Gigi ha visto Federico Lucia lo ha subito abbracciato di sua iniziativa. Il rapper è rimasto sorpreso e allo stesso tempo estasiato dal gesto di Gigi, affermando di esserci rimasto "malissimo". Per la gioia dei fan di Fedez, la divertente scena è stata condivisa dai profili Twitter e Instagram del rapper.

L'assenza al concerto del 1° maggio

Essendo a New York, Fedez non ha potuto partecipare al concerto del 1° maggio svoltosi a Piazza San Giovanni a Roma. Sui soc,ial, il marito di Chiara Ferragni aveva affermato, con un velo di ironia, che non avrebbe potuto presenziare all'evento perché forse l'invito era stato smarrito. Ambra Angiolini, sul palco del Concertone, ha letto il messaggio di Fedez e lo ha infine salutato con un "Lui è Fedez, ciao Federicooo".