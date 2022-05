Barù, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è entrato in corsa nella casa più spiata d’Italia il 20 dicembre 2021, ma con il passare delle settimane si è rivelato uno dei volti più amati della casa. Nipote di Costantino della Gherardesca, all'interno del gioco si è distinto per il suo modo di fare schietto, sincero e per niente politically correct. I fan del programma lo vorrebbero vedere in coppia con Jessica Selassié, al punto da ideare l'hashtag #Jerù, nato dalla crasi dei loro nomi.

Quanti anni ha Barù? La carta d’identità

Nome e cognome: Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Data di nascita: 30 maggio 1981

Età: 40 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Professione: enologo e food influencer

Segno zodiacale: Gemelli

Curiosità: il soprannome Barù gli è stato dato dal padre quando era molto piccolo

Quando ha esordito Barù in tv?

Barù è un discendente della famiglia nobile dei Gaetani dell'Aquila d'Aragona, di cui ha fatto parte anche Papa Bonifacio VIII. È nipote di Costantino Della Gherardesca (la nonna appena scomparsa di Barù era la madre di Costantino), anche se il conduttore, come da lui stesso dichiarato durante una puntata di Ballando con le Stelle, considera Barù come un fratello (è più piccolo di Costantino di soli quattro anni).

Insieme hanno frequentato un collegio in Svizzera, fino a quando Barù nel 1995 si è trasferito negli Stati Uniti insieme alla madre e alla sorella a Lake Tahoe, tra la California e il Nevada, e nel 2004 si è laureato presso la University of California San Diego. Con gli anni si specializza in enologia, approfondendo questo interesse con un'esperienza in Argentina, dove ha lavorato presso un'azienda vinicola.

Successivamente, dopo aver girato per il mondo, si stabilisce in Italia e attualmente vive in Toscana, in una villa situata sul mare nell'Alta Maremma. Grazie alla televisione riesce a farsi conoscere dal grande pubblico. Nel 2012, insieme a Costantino della Gherardesca, partecipa alla prima edizione di Pechino Express (per la coppa "zio e nipote", ndr): i due si classificano alla terza posizione.

La nuova edizione di Pechino Express 2022 sarà condotta da Costantino e si svolgerà in Medio Oriente.

In tv si fa sempre più spazio nei cooking show, partecipando su La7 al talent di cucina "Cuochi e fiamme" e conducendo con Paolo Senesi il programma "Barù gira l'Italia". Nel dicembre del 2021, invece, entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, dopo più di tre mesi dall'inizio del programma.

Barù: la vita privata e le ex fidanzate vip

Barù non parla tanto della sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale, anche se i paparazzi l'hanno beccato in compagnia di donne famose. Nel 2013 ha avuto una relazione con Victoria Cabello - nel 2022 Cabello tornerà in tv come concorrente di Pechino Express - e successivamente pare abbia avuto un flirt con Benedetta Mazzini, la figlia di Mina.

La sua storia d'amore più recente, invece, è stata con la top model Mariacarla Boscono. Sul profilo Instagram di Barù, infatti, sono presenti delle foto insieme alla ragazza, che risalgono alla prima metà del 2021.

Barù su Instagram

Il profilo Instagram di Barù ha circa 245.000 follower. Con la partecipazione al Grande Fratello Vip il numero dei follower è cresciuto vertiginosamente, visto che al suo ingresso nel gioco ne aveva 37.000 (in un mese e mezzo di permanenza ne conta quasi 60.000 in più, con un incremento in media di 1.400 follower al giorno). Nonostante l'esperienza all'interno della casa, la gallery di Instagram non pullula di foto inerenti all'avventura nel reality. È presente solo una rubrica denominata "Hot stuff" in cui vengono raccolti i migliori tweet di tutta la settimana sul GF Vip.

Barù concorrente al Grande Fratello Vip

Barù è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip il 20 dicembre del 2021. All'interno del programma è un personaggio abbastanza controcorrente, non vuole far parte dei "teatrini" e in più Barù ha ammesso di essere nella casa perché viene pagato, non per "perdere la dignità". Non gli piacciono le falsità e per esempio Barù ha accusato Manila, Sophie e Giacomo di ipocrisia quando Lulù ha ricevuto l'aereo solidale contro il razzismo. Litiga anche spesso con gli autori per il microfono messo male o perché parla in inglese con Kabir, e in un'occasione Alessandro Basciano ha fatto da paciere tra Barù e la regia. Una volta anche Giucas ha sgridato Barù per non aver rispettato le regole della piscina.

Nonostante non abbia avuto modo di stare nella casa insieme ad Alex Belli, Barù ha detto la sua sulla storia tra Delia e Alex, ammettendo che secondo lui è stata costruita a tavolino per "cavalcare l'onda". Barù è anche andato contro Alfonso Signorini quando ha "graziato" Katia Ricciarelli dalle accuse di razzismo.

All'interno della casa ha stretto un'amicizia con Silvestri, anche se Davide a volte rimane spiazzato dall'atteggiamento "rude" di Barù. Invece Jessica Selassié nutre un interesse per Barù, anche se non sembra propriamente ricambiato e per tale motivo Lulù ha sbottato contro Barù. L'enologo, però, ha qualche interesse nella casa, infatti Barù ha ammesso di essere attratto da Soleil [VIDEO].

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Barù entra nella casa del Grande Fratello Vip : durante la puntata del Grande Fratello Vip del 20 dicembre Barù entra nella casa insieme a Nathaly Caldonazzo;

: durante la puntata del Grande Fratello Vip del 20 dicembre Barù entra nella casa insieme a Nathaly Caldonazzo; Gli autori vorrebbero che Barù avesse una storia nel GF Vip : l'enologo ha sempre dichiarato di non volere storie all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli Barù racconta che gli autori l'avrebbero spinto ad avere una love story all'interno della casa;

: l'enologo ha sempre dichiarato di non volere storie all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli Barù racconta che gli autori l'avrebbero spinto ad avere una love story all'interno della casa; Barù dà della "vecchietta" a Katia e lei si arrabbia: durante una serata in allegria, ironicamente Barù e Davide danno della "vecchietta" a Katia. Lei non la prende bene e dà a entrambi dei "maleducati";

durante una serata in allegria, ironicamente Barù e Davide danno della "vecchietta" a Katia. Lei non la prende bene e dà a entrambi dei "maleducati"; Jessica manda al televoto Barù: sentendosi "rifiutata" Jessica, insieme alla "collaborazione" di alcune donne della casa, riesce a mandare Barù al televoto. Lui non la prende benissimo, per scusarsi Jessica prova a baciare Barù, ma lui rifiuta. Alla fine, però, il concorrente si salva dal televoto con il 53% delle preferenze.

Barù: il surf, la ristorazione e la fotografia

Barù è un appassionato di sport, nella vita ha praticato il football e la lotta libera, ma gli piace anche il surf, che pratica sulla spiaggia che si trova a pochi metri dalla sua villa in Toscana.

In Toscana, precisamente sull'Aurelia Vecchia, è stato proprietario di un locale denominato Bar Ù, insieme a Paolo Parisi, famoso per le sue "super uova". Al momento, però, il locale risulta chiuso.

Tra le passioni di Barù c'è anche la fotografia e sul suo profilo Instagram gli piace pubblicare scatti di artisti famosi.

Barù: il video della scelta tra Jessica e Soleil

Barù ha sempre dichiarato di non volere storie all'interno della casa, però alcune volte ha ammesso di essere attratto da Soleil. Jessica, invece, ha mostrato un interesse nei suoi confronti, così Alfonso Signorini non ha perso tempo e gli ha chiesto chi sceglierebbe tra le due. La sua risposta è stata: "Alfonso mi vuoi male?".