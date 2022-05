Clemente Russo è stato eliminato dall'Isola dei Famosi. In attesa di essere ospite nello studio del Reality Show, l'ex concorrente ha risposto ad alcune curiosità. L'ex pugile ha confidato di essere dispiaciuto per l'eliminazione. Tra le persone che più lo hanno deluso, l'ex naufrago sembra avere le idee chiare: Nicolas Vaporidis lo ha sorpreso in negativo.

Le parole dell'ex naufrago

Sulla pagina social dell'Isola dei Famosi, Clemente Russo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sugli ex compagni d'avventura. Il diretto interessato ha confidato di essere dispiaciuto per l'eliminazione dal reality show: "Forse, quello che non rifarei è qualche litigio".

Un utente ha chiesto a Clemente chi secondo lui è il concorrente più falso. Senza peli sulla lingua il diretto interessato ha fatto nomi e cognomi: "Nicolas Vaporidis". A tal proposito l'ex naufrago ha sparato a zero anche su altri protagonisti dell'Isola dei Famosi: "Mi hanno deluso anche Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni e Roger Balduino". Sulla base di quanto dichiarato Russo ha confidato che gli piacerebbe veder trionfare Marco Cucolo.

Per quanto riguarda la "prova più dura" da affrontare in Honduras, il diretto interessato ha ammesso che è stato non poter raggiungere sua moglie Laura Maddaloni anche se sapeva che era su un altro atollo a pochi metri da lui.

Clemente Russo orgoglioso di aver vinto tutte le prove

Un utente ha chiesto all'ex naufrago dell'Isola dei Famosi se far parte di una squadra lo abbia penalizzato. L'ex campione olimpico ha spiegato ha risposto in modo affermativo: "Credo che far parte di un gruppo mi abbia sfavorito". Secondo al punto di vista dell'ex concorrente, il gruppo non era unito come erano i membri dell'ex "team Cucaracha".

Clemente Russo risponde alle domande dei fan e non manca occasione di dire la sua #isola pic.twitter.com/PtJZkHnsQw — disagiotv (@disagio_tv) May 19, 2022

Qual è la cosa che più ha reso orgoglioso Clemente Russo? Il diretto interessato ha risposto: "Vincere le prove". Da sportivo l'ex concorrente ha ritrovato la stessa adrenalina di quando saliva sul ring per un incontro di boxe.

L'ex pugile svela quanti kg ha perso in Honduras

Per quanto riguarda il suo fisico, Clemente ha rivelato di conoscere bene il linguaggio del suo corpo. Dunque, è convinto di aver perso 12kg. Una volta rientrato in Italia, Russo non vede l'ora di mangiare una pizza: il cibo è la cosa che più gli è mancata al reality show. Tra gli ex concorrenti che vorrebbe rivedere post-programma, l'ex naufrago ha fatto i nomi di Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo, Roberta Morise, Blind e Antonio Zequila.

Infine, il marito di Laura Maddaloni ha confidato che prenderebbe nuovamente parte all'Isola dei Famosi semmai dovesse esserci l'occasione. Nonostante sia stato un reality show difficile, l'ex pugile sarebbe pronto a volare in Honduras.