La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta al termine, lasciando aperte diverse storylines. La soap, difatti, riprenderà a settembre dopo una lunga pausa estiva. Il cast non è stato ancora confermato, ma si sa con certezza che l'attore Pietro Masotti, interprete di Marcello Barbieri, sarà presente nei nuovi episodi. Il barista, nel finale di stagione, ha compiuto una scelta coraggiosa lasciando Ludovica. Il giovane, infatti, non ha più retto il peso delle differenze sociali, preferendo chiudere con la giovane Brancia. Tuttavia, nel momento in cui la ragazza era già partita per la Grecia, Marcello è tornato a casa sua per chiederle di fare pace.

A Villa Bergamini ha trovato, però, la contessa che gli ha espressamente consigliato di puntare su sé stesso, invece di correre dietro ad un amore senza speranza. Fra i due sembrerebbe essersi instaurata un'alleanza che potrebbe avere riscontri molto interessanti.

Il Paradiso 6: Marcello ha lasciato Ludovica

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha dato ampio spazio alle vicende sentimentali di Marcello e Ludovica. I due giovani, pur appartenendo a due mondi diametralmente opposti, hanno finito per innamorarsi. Il loro amore ha appassionato molto il pubblico, facendolo sognare con una storylines fiabesca. Tuttavia, la realtà è ben diversa dalle fiabe, tanto da lasciare l'amaro in bocca.

Marcello, nonostante gli sforzi per l'alta società, snob e inflessibile, resta un piccolo imprenditore. A quei tempi un’unione così disomogenea come quella fra una rampolla e un barista sarebbe sembrata impossibile. Ludovica, del resto, pur avendo perso tutto ha comunque alle spalle un nobile casato. Queste differenze, inizialmente, sono sembrate piccole, o comunque sormontabili.

Col tempo, però, il peso del divario sociale si è fatto sentire. La presenza di Flavia non ha fatto altro che esacerbare la situazione, portando a far sentire Barbieri inappropriato. Pertanto, il giovane, oberato da un senso di inadeguatezza, ha preferito interrompere la loro storia, stanco di vivere per sempre nell'ombra.

Il Paradiso 7: il riscatto sociale di Barbieri

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è chiusa con una particolare alleanza venutasi a creare fra Marcello e Adelaide, accomunati da una condizione di sofferenza amorosa. La contessa ha consigliato al giovane di non cercare di riappacificarsi con Ludovica, non perché sia contraria al loro amore, ma perché è consapevole che la loro storia non avrà mai un'evoluzione. Marcello, alle parole della donna, ha risposto con una proposta inaspettata, dicendole di aver bisogno di una guida, perché disposto a tutto pur di riavere Ludovica. La contessa ha accettato di aiutarlo, e a questo punto, nel corso della settima stagione potrebbe aiutarlo a fare una certa scalata sociale.