Ancor prima della messa in onda della puntata della scelta di Luca Salatino, si parla già di crisi tra lui e Soraia Allam. È lei infatti la corteggiatrice scelta dal tronista. Peccato che molti fan di Uomini e donne abbiano notato che i due, invece di trascorrere del tempo insieme dopo la registrazione, abbiamo preferito rifugiarsi dai rispettivi amici: Luca da Matteo Ranieri mentre Soraia da Federica Aversano.

La scelta di Luca a U&D è Soraia

A Uomini e donne è tempo di scelte. La puntata in cui Luca deciderà con chi uscire tra Lilli e Soraia verrà trasmessa il 31 maggio.

Dalle anticipazioni, si sa che deciderà di uscire dal programma di Maria De Filippi con Soraia Allam, la 27enne di origini egiziane. Come sempre, sino alla messa in onda della puntata, i protagonisti non possono farsi vedere insieme, neppure sui social. Sin qui nulla di strano. Anche in passato, tra la registrazione e la messa in onda della puntata c'era una sorta di silenzio social da parte dei protagonisti. Nel caso di Luca e Soraia però, c'è qualcosa di anomalo. In sostanza, non sono spariti dai social, ma hanno continuato a postare la loro quotidianità.

Luca si rifugia da Matteo dopo la scelta: è già crisi con Soraia?

I fan più attenti hanno notato che i due si sono rifugiati dai rispettivi amici, conosciuti entrambi proprio all'interno di Uomini e donne.

Luca Salatino ha postato scatti insieme a Matteo Ranieri, mentre Soraia é andata a Salerno a casa di Federica Aversano, proprio la non scelta di Matteo. Gli attenti utenti del web hanno cominciato a sospettare che Luca e Soraia, a distanza di pochi giorni dalla registrazione della scelta siano già in crisi. In molti infatti, sostengono che questo comportamento di Luca e Soraia sia atipico, visto che stanno trascorrendo molto tempo distanti, quando invece dovrebbero stare insieme il più possibile dopo la scelta.

Qualcosa, insomma, non torna. Questo è quello che si mormora in rete. Ovviamente non vi è nulla di certo. Solo dopo la messa in onda della puntata della scelta se ne saprà di più.

Luca avrebbe scelto Aurora: Soraia sarebbe un ripiego

Magari i due smentiranno questo chiacchiericcio e si mostreranno sui social più innamorati che mai.

In attesa di sapere se sarà realmente così o se ci sia già in atto una crisi tra loro, in molti sui social, pensano che la scelta di Luca sia stata una sorta di ripiego. Tantissimi utenti, infatti, pensano che la vera scelta di Salatino sarebbe stata Aurora, qualora lei non avesse abbandonato il programma. Detto questo, manca poco alla messa in onda della puntata della scelta. Quindi, a breve, Salatino e la sua scelta Soraia torneranno a parlare e sveleranno finalmente come starà procedendo tra loro. Sarà già crisi oppure no? I fan di Uomini e donne, non vedono l'ora di scoprirlo.