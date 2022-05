Gli appassionati fan de Il Paradiso delle Signore sono sempre più curiosi di scoprire qualche anticipazione sulle puntate che partiranno a settembre 2022 su Rai 1. Nella settima stagione ci sarà ancora spazio per gli inganni e i tradimenti, ma soprattutto per le grandi storie d'amore. Vittorio Conti, protagonista indiscusso della soap, sarà ancora al centro della scena. Due possibili scenari mostrano il direttore del grande magazzino coinvolto in una nuova relazione. Uno immagina che riveda Teresa Iorio, la protagonista delle prime due stagioni della fiction.

L'altro, invece, vede Conti ritrovare l'amore accanto a Maria Puglisi.

Nella settima stagione de Il Paradiso delle signore Vittorio potrebbe rivedere Teresa

Teresa Iorio è stata la protagonista femminile delle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore. Inizialmente coinvolta in un triangolo amoroso con Pietro Mori e Vittorio Conti, la giovane ha scelto di stare con il primo. Tuttavia, alla fine della seconda stagione l'uomo è morto e l'ex Venere è uscita di scena. Teresa rimane oggi uno dei personaggi più popolari e amati della celebre soap di Rai 1, motivo per cui i telespettatori si chiedono spesso se il personaggio farà mai ritorno nella vita di Conti, soprattutto adesso che l'uomo è separato dalla moglie.

Di recente Giusy Buscemi, interprete di Teresa, ha parlato dell'argomento non escludendo una sua futura apparizione nella fiction daily. Se ciò avvenisse, una possibile trama vedrebbe Vittorio ancora innamorato della sua ex fiamma e, sempre nell'ipotesi di un ritorno dell'ex Venere, i due potrebbero intraprendere una relazione.

Vittorio potrebbe ritrovare l'amore accanto a Maria

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stata piuttosto "impegnativa" per Vittorio Conti. In campo sentimentale, dopo la partenza di Marta si è avvicinato a Tina Amato, in crisi con il marito e tornata a Milano con un problema di salute. Dopo la breve parentesi con la figlia di Agnese, il direttore ha dovuto affrontare alcuni problemi negli affari, causati dal ritorno di Dante Romagnoli.

Alla fine della stagione, tuttavia, Conti è riuscito a liberarsi del cinico imprenditore, poiché quest'ultimo ha rinunciato ai suoi piani di vendetta per amore di Beatrice. Nelle puntate inedite in partenza a settembre Vittorio potrebbe dedicarsi un po' più di tempo alla sua vita privata, tornando a credere nell'amore. L'alternativa al ritorno di Teresa è uno scenario che immagina l'uomo vicino a Maria Puglisi, alla quale ha offerto un tirocinio nell'atelier degli abiti da sposa. Potrebbe essere l'occasione per vedersi più spesso. Inoltre, i due condividono lo stesso dolore dell'abbandono, lui da parte di Marta, lei dal fidanzato Rocco. Non si esclude, dunque, che l'uomo possa ritrovare il sorriso accanto alla giovane siciliana.

Le riprese de Il Paradiso delle signore inizieranno il 30 maggio

In attesa di conoscere qualche anticipazione ufficiale de Il Paradiso delle signore 7 in onda a settembre 2022, si sa per certo che le riprese sono imminenti. Grazie ad una storia Instagram di Emanuel Caserio (il volto di Salvatore Amato) del 17 maggio è arrivata la conferma che la data del primo ciak è fissata per lunedì 30. L'ipotesi formulata da alcuni siti, tra cui Tv Serial, è che la soap torni su Rai 1 il 12 settembre. Non si tratta di una fonte ufficiale, ma solo di una supposizione fatta sulla base dell'inizio anticipato lo scorso anno. La Rai, infatti, fece debuttare la sesta stagione il 13 settembre 2021.