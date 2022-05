Quando si pensa a uno dei volti più discussi di sempre di Uomini e donne, si fa di certo riferimento a Giorgio Manetti. È stato infatti un protagonista indiscusso del parterre over del programma di Maria De Filippi. Manetti ha avuto una storia d’amore con Gemma Galgani, una delle più importanti per la dama e a distanza di anni il suo nome continua ad arieggiare negli studi Elios. Giorgio è stato anche intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, commentando non solo le vicende di Gemma, ma anche il riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Le parole di Giorgio nei confronti di Gemma

A distanza di anni dal suo addio, Giorgio Manetti è tornato a parlare di Uomini e Donne, commentando anche le vicende della sua ex fidanzata Gemma Galgani: “Io credo che Gemma lì dentro non abbia e probabilmente non avrà mai eredi. Nessuno è insostituibile nella vita, ma Gemma è lì da ben tredici anni. Gemma, come me, è una sognatrice, ma volte nella vita, purtroppo, bisogna aprire gli occhi e smettere di sognare, perché la realtà è molto, molto diversa da come si vorrebbe che fosse. La storia che ha avuto con me è ormai un bel ricordo, anche se io sono convinto del fatto che lei non avesse ma avuto l'intenzione di lasciare lo studio per iniziare una storia”.

Insomma, l’ex cavaliere del Trono Over ha riservato delle belle, ma anche pungenti, parole per la sua ex fidanzata, alludendo anche al fatto che forse Gemma è sempre stata interessata solamente alla poltrona e non a costruire una seria storia d’amore. Questa non è la prima volta che Giorgio parla della sua storia con Galgani e anche in altre interviste ha sempre punzecchiato la dama.

Manetti commenta il riavvicinamento tra Ida e Riccardo

Manetti ha avuto da ridire anche in merito al riavvicinamento tra Ida e Riccardo. L’ex volto di Uomini e Donne ha esordito dicendo che, senza nulla di personale nei confronti di Ida e Riccardo, che ha conosciuto durante l’ultimo suo anno a Uomini e Donne, secondo lui non ci sarà per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile.

Manetti ha ammesso di seguire attentamente il programma e ascoltare ciò che si dice ma, da come parlano, a lui sembra che entrambi si siano focalizzati solamente su se stessi e forse non sono maturi per una relazione. Giorgio ha poi concluso dicendo che nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente e alla domanda se mai Riccardo possa essere il suo erede, ha risposto: "Non sta a me dirlo, basta chiedere a chi segue il programma e avrete la risposta".