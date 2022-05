A Uomini e donne è tempo di scelte. Nell'ultima registrazione del 19 maggio, Veronica Rimondi ha scelto il corteggiatore Matteo Farnea. Il giovane di origini veneziane ha avuto la meglio sull'altro corteggiatore Andrea. Il lato dolce e romantico mostrato da Matteo nelle esterne, ha conquistato Veronica. Dopo la cascata di petali rossi, per Veronica e Matteo è tempo di viversi al di fuori degli studi televisivi.

Veronica Rimondi ha scelto Matteo, il bel veneziano dagli occhi azzurri

La stagione di Uomini e donne sta per concludersi ed è tempo di scelte.

Dopo quella di Luca Salatino avvenuta nella registrazione del 18 maggio, è toccato anche a Veronica Rimoldi fare la sua scelta. La tronista di Ferrara, è arrivata alla fine del percorso con i due corteggiatori Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Ad avere la meglio è stato Matteo, il 25enne originario di Venezia dai magnetici occhi blu. Il fascino del giovane aveva colpito sin da subito Veronica e a dirla tutta, anche Tina Cipollari, che non aveva fatto mistero di apprezzarlo molto. L'opinionista ha sempre fatto il tifo per lui e pertanto si suppone sia felicissima della scelta di Veronica.

Chi è Matteo, la scelta di Veronica a U&D: 25 anni fa anche il modello

In attesa della messa in onda della puntata della scelta, sbirciando un po' in rete, si sa che Matteo, su Instagram, è seguito da poco più di 3mila follower.

Numero che sarà destinato a salire nei prossimi giorni, vista la popolarità ottenuta con il programma di Maria De Filippi. Detto questo, si sa che il 25enne attualmente vive a Roma, dove sta per discutere la tesi in magistrale. E' laureato in economia e per due anni ha vissuto in Inghilterra. Fa anche il modello e alcuni dei suoi servizi fotografici li ha pubblicati sul suo profilo Instagram.

Il lato romantico di Matteo ha conquistato Veronica a Uomini e donne

Nel corso delle puntate di Uomini e donne, Matteo ha mostrato il lato romantico di sé. Infatti, sono rimaste impresse ai telespettatori di Canale 5, le sue esterne fiabesche, che hanno colpito pure la tronista Veronica. Aveva fatto discutere il suo gesto di far recapitare un mazzo di rose rosse, mentre la tronista era in esterna con un altro corteggiatore.

In buona sostanza, il lato dolce e romantico del 25enne veneziano, pare aver colpito nel segno, visto che Veronica alla fine ha scelto proprio lui. Nulla da fare per Andrea Della Cioppa. Quest'iltimo sembrava aver fatto molti passi avanti nelle ultime esterne, ma a quanto sembra, non è bastato per conquistare il cuore della giovane di Ferrara. Al momento non si hanno molte anticipazioni su ciò che è accaduto in studio durante la scelta. Pertanto bisognerà aspettare qualche giorno e scoprire tutto quanto durante la messa in onda su Canale 5.